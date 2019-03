Dresden

Wie jedes Jahr am Faschingsdienstag trieben alle frühjahrsliebenden Dresdner auch am 5. März 2019 den Winter aus der Stadt. Seit über zwanzig Jahren findet der Marsch nun statt und erfreut sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein. In einem Zug mit Musikern, Puppenspielern und Tänzern ging es am Faschingsdienstag um 17 Uhr von der Dreikönigskirche in Richtung Goldener Reiter. Dort machten drei Richterfiguren dem Winter dann den Prozess. Die Reste der kalten Jahreszeit wurden anschließend mit einem Feuer verbrannt.

Zur Galerie Bunt kostümiert, mit schaurigen Gesten und Feuer wurde am Faschingsdienstag in Dresden der Winter vertrieben.

Von DNN