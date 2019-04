Dresden

Besser könnte die Lage nicht sein: Zentral mit Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür und doch nur wenige Meter von der Elbe entfernt. Direkt am Schillerplatz entstehen in den „ Karrasvillen“ 44 Servicewohnungen für Senioren. Am Mittwochnachmittag feierte Bauherr Terragon AG Richtfest für die Villen namens Elisa und Amalie.

Die Namen sind Zitate, erklärt Terragon-Geschäftsführerin Annette Heilig. Auf dem Grundstück befindet sich auch die Bismarck-Villa, in der einst Ernestine von Bismarck gewohnt haben soll, Enkelin des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck. Aber auch Damen namens Elisa und Amalie bewohnten die ehrwürdige Villa, so Heilig.

Die Wohnungen in den Neubauten, alle barrierefrei, sollen im ersten Quartal 2020 übergeben werden. „60 Prozent haben wir bereits verkauft, überwiegend an Eigennutzer“, erklärte die Geschäftsfrau. Die Bewohner erhalten einen Grundservice und können je nach Bedürftigkeit Wahlleistungen buchen.

Rund 13 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die beiden Neubauten. In der baufälligen Villa sollen fünf „normale“ Wohnungen entstehen, in dem Anbau daneben noch einmal zwei, erklärte die Geschäftsführerin. Die Baugenehmigung liege vor, der Baubeginn sei aber noch offen.

Das Unternehmen würde gern weitere Servicewohnungen in Dresden errichten, bekannte Heilig. Der Bedarf dafür sei enorm, bei den Karrasvillen handele es sich um ein eher kleines Projekt. „Wir bauen meist in Größenordnungen ab 100 Einheiten. In Dresden finden wir leider keine Grundstücke.“

Von Thomas Baumann-Hartwig