Dresden

Marcel M. ist 42 Jahre alt, hat ein bewegtes Leben und ein prall gefülltes Strafregister. Mit 16 Jahren stand er das erste Mal vor Gericht und ist seitdem Dauergast in den Hallen von Justitia und im Knast. Die übliche Kariere: Drogen – er hat jahrelang alles genommen, was irgendwie auf dem „Markt“ ist –, Straftaten, Prozess, Haft. Am Mittwoch stand er mal wieder vor dem Landgericht. Die Anklage liest sich ähnlich wie die von seiner letzten Verurteilung 2013: Drogenhandel, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Fahren ohne Führerschein, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Der Angeklagte hat einen Hang zu Drogen und zu schicken Autos – allerdings fehlt ihm dafür der Führerschein. Da Marcel M. bei der Polizei bekannt ist wie ein bunter Hund, wird er logischerweise oft kontrolliert. Das löst einen Reflex in ihm aus: Sieht Marcel M. eine Uniform, haut er ab – und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. So lieferte er sich im Januar 2013 zwei Verfolgungsfahrten mit der Polizei quer durch Dresden. In Übigau knallte er am Ende gegen eine Lärmschutzwand, in der Südvorstadt biss er einen Polizisten, brach ihm das Handgelenk und schlug seinen Kopf gegen eine Mauer. Der Beamte landete mit einer Schädelfraktur im OP. Immer war Marcel M. ohne Führerschein, aber voll mit Drogen und Alkohol unterwegs. Er kassierte dafür eine mehrjährige Haftstrafe, ging in den Maßregelvollzug und war einige Jahre clean.

Bis er im vergangenen Jahr entlassen wurde und kurz darauf wieder seine Liebe zu schnellen Autos und Drogen entdeckte und seinem „Fluchtinstinkt“ folgte. Am 14. Juli flüchtete er in einem Audi im Zickzack auf der A 4 vor der Polizei und landete dann nach mehreren filmreifen Drehungen auf einer Wiese. Er haute zu Fuß ab, die verletzte Beifahrerein ließ er zurück. In seinem Auto fand sich ein ganzes Drogenlager: 200 Gramm Crystal, Kokain, Marihuana, Haschisch, Ecstasy. Nachdem er den Audi, der auf einen anderen Namen lief, zu Schrott gefahren hatte, kaufte sich Marcel M. einen etwas älteren Porsche Cayenne. Am 4. August wollten ihn Polizeibeamte kontrollieren. Er versuchte zu flüchten und rammte dabei, laut Anklage absichtlich, einen abgeparkten Daewoo und haute ab – trotz des Warnschusses, der sein Auto traf.

Am selben Abend hatte ihn die Polizei wieder im Visier und wieder gab der 42-Jährige Gas. Es folgte eine wilde Verfolgungsfahrt durch Übigau und Altmickten. Der Angeklagte bretterte mit überhöhter Geschwindigkeit und ungebremst über Kreuzungen, missachtete die Vorfahrt, fuhr als Geisterfahrer im Gegenverkehr, raste mit 100 Sachen über die sehr engen Straßen und gefährdete andere Autofahrer.

Er drehte einige Runden, viele Polizisten immer hinterher, bis die einen Schuss auf seinen Wagen abgaben, der den Angeklagten am Oberschenkel traf. Marcel M. fuhr weiter, verlor die Kontrolle über das Auto und knallte an einer schmalen Stelle frontal gegen einen entgegenkommenden Audi A 5. Dessen Insassen wurden erheblich verletzt, der Sachschaden am Audi belief sich auf rund 22 000 Euro. Wieder wurden Drogen im Auto des Angeklagten gefunden.

Marcel M. räumte die Verwürfe ein, erklärte aber, sich nicht genau erinnern zu können. „Ich stand bei den Fahrten ja unter Drogen. Ich habe nicht mal bemerkt, dass die auf mein Auto geschossen haben.“ Nur den angeklagten Drogenhandel wies der 42-Jährige zurück – er habe konsumiert aber nicht gedealt. Mit einer Ausnahme: Als er mit dem Audi im Straßengraben landete, habe er für einen Bekannten das Crystal transportiert. Die restlichen Drogen seien aber nur für den Eigenbedarf gewesen. Und wo hatte er das Geld für die Drogen, den Porsche und wo die rund 18 000 Euro her, die bei ihm, zum Teil versteckt in der Bodenkammer, gefunden wurden? Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler