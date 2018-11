Ein 47 Jahre alter Dresdner muss sich seit Montag wegen des schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in 835 Fällen vor dem Landgericht Dresden verantworten. Zum Prozessbeginn hatte der Mann die Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt. Laut Anklage soll sich der 47-Jährige zwischen 2011 und 2018 in einer Wohngemeinschaft an einer heute 14-Jährigen hundertfach vergangen haben.