Dresden

Dresden kann schon mit einem guten Gefühl in das neue Jahr starten. Bei den Steuereinnahmen wird die Landeshauptstadt in Sachsen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder die Nase vorn haben. Das geht es den Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt in Kamenz auf DNN-Anfrage zusammengestellt hat.

Demnach kommt die Landeshauptstadt in den ersten drei Quartalen für 2018 auf 432.523.825 Euro Steuereinnahmen. Das sind pro Kopf 790,30 Euro. Die Zahlen für das Gesamtjahr liegen erst in einigen Wochen vor.

Die Messestadt Leipzig hat es in den ersten neun Monaten 2018 zwar auf 445.715.728 Euro Steuereinnahmen gebracht, aufgrund der höheren Einwohnerzahl sind das pro Kopf lediglich 774,68 Euro. Das sind immerhin knapp zwei Prozent weniger als in das Dresdner Stadtsäckel geflossen sind.

Chemnitz als dritter im Bunde der Großstädte kommt mit nicht einmal halb soviel Einwohnern wie die Dresden und Leipzig auf 166.872.763 Euro Gesamteinnahmen, das sind pro Einwohner 676,86 Euro.

Damit liegen die drei Kreisfreien Städte immer noch mit relativ großem Abstand vor den Landkreisen. Am nächsten kommt den Metropolen der Landkreis Meißen mit Pro-Kopf-Einnahmen von 581,44 Euro, dahinter steht allerdings lediglich ein Gesamtaufkommen von 141.672.868 Euro.

Dresden hatte Ende 2017 nach den Angaben der Landesstatistiker 551072 Einwohner, in Leipzig waren es 581980 Menschen. In Chemnitz waren zur gleichen Zeit 264855 Bürger registriert. Etwa genauso viele Einwohner hat auch der Landkreis Meißen (242862). Die niedrigsten Steuereinnahmen verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2018 der Erzgebirgskreis (340373 Einwohner) mit 448 Euro pro Kopf.

Beim Blick auf die ersten drei Quartale 2017 trübt sich allerdings die Freude für Dresden schon wieder. Im Vorjahreszeitraum waren schon 838,08 Euro pro Kopf in der Stadtkasse gelandet. Dresden liegt damit also derzeit unter dem Vergleichswert aus dem Jahr 2017, während Leipzig (damals 702,94 Euro pro Kopf) und Chemnitz (637,11 Euro) heute auf bessere Werte blicken können.

Wasser im Wein

Damit bewahrheitet sich eine Entwicklung, die Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) schon vorausgesagt hatte, als er im Laufe des zurückliegenden Jahres die Zahlen für 2017 verkündet hatte. Erstmals in seiner Geschichte hatte es Dresden auf mehr als 1000 Euro Steuereinnahmen pro Einwohner gebracht. Der Wert von 1163,71 Euro, den die Statistiker in Kamenz für das Gesamtjahr 2017 bilanzierten, ging vor allem auf beträchtliche Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer zurück. Hierbei ragten zwei einzelne Adressen, die aus Gründen des Steuergeheimnisses von der Stadt allerdings nicht genannt werden können, mit jeweils achtstelligen Nachzahlungsbeträgen hervor. Wie Lames erwartet hatte, wiederholt sich dieser Effekt in diesem Jahr nicht.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen für 2018 entspricht im Großen und Ganzen den Erwartungen, leichte Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und eventuell auch bei der Gewerbesteuer resultieren aus der bisherigen, noch guten Konjunkturentwicklung, erläutert der Geschäftsbereich von Finanzbürgermeister Lames auf DNN-Anfrage.

Das hat für die Stadt alledings bereits gegenläufige Tendenzen bei den Überweisungen vom Freistaat. Die hohen Steuermehreinnahmen des Jahres 2017 führen bereits zu einer Minderung der Schlüsselzuweisungen 2018 nach dem sächsischen Finanzausgleichsgesetz ( FAG). Stark vereinfacht gesagt, sorgt das FAG dafür, dass bei höheren Steuereinnahmen des Landes die Kommunen mehr bekommen, bei höheren Einnahmen der Städte und Gemeinden der Freistaat dagegen weniger überweisen muss.

Für Finanzbürgermeister Peter Lames ist daher auch der Vorsprung vor Leipzig wenig tröstlich. Der SPD-Politiker erklärt: „Das im Vergleich zu Dresden niedrigere pro-Kopf-Steueraufkommen der Stadt Leipzig resultiert ausnahmslos aus den deutlich stärker gewachsenen Einwohnerzahlen der Messestadt. Insofern ist es mit dem ,Trost’ nicht weit her ...“

Landesvergleich Dresden: 790,30 Euro (2017: 838,08) Leipzig: 774,68 Euro (702,94) Chemnitz: 676,86 Euro (637,11) Kreis Meißen: 581,74 Euro (544,61) Keis Zwickau: 562,92 Euro (547,59) Kreis Leipzig: 561,99 Euro (525,71) Kreis Mittelsachsen: 551,51 Euro (512,26) Kreis Bautzen: 534,44 Euro (521,04) Kreis Nordsachsen: 513,56 Euro (507,69) Kreis Sächs. Schweiz: 506,46 Euro (476,29) Vogtlandkreis: 498,30 Euro (471,66) Kreis Görlitz: 449,51Euro (433,68) Erzgebirgskreis: 448,00 Euro (423,88) Die Tabelle zeigt die Steuereinnahmen pro Einwohner in den ersten drei Quartalen 2018. In Klammern stehen die Vergleichswerte aus den ersten neun Monaten des Jahres 2017. Quelle: Statistisches Landesamt

Von Ingolf Pleil