Wie der Februar die Ehre des Winters rettete – Witterungsbericht zum Winter 2017/2018 in Dresden

Dresden. Der Frühling strahlt uns ins Gesicht, der Winter scheint längt vergessen. Zeit für einen Rückblick! Wie war er, der Winter 2017/2018?

Mild, sagen die Dresdner Wetterexperten. Der vergangene Winter zählt zu den trockenen und eher lauen Vertretern der kalten Jahreszeit. Mit einer Niederschlagssumme von nur 41 Prozent des Klimareferenzwertes 1961 – 1990 landet der Vergangene auf Platz 10 der trockensten Wintersaisons.

Der Winter begann im Dezember bereits sehr mild. Die Temperaturen in den ersten beiden Dezemberwochen und um Weihnachten sorgten für ein Monatsmittel, das 2,1 Grad über den Referenzwerten liegt. Deutlich zu warm. Dabei war es durchschnittlich sonnig aber zu trocken. Ganze 30 Prozent fehlten zur sonst üblichen Regensumme.

Auch der Januar ließ mit seinen milden Temperatur von Plus 3,9 Grad nicht viel vom Winter erkennen. Es war sogar der viertwärmste Januar seit 1961 in Dresden. Lediglich neun Frosttage konnte verzeichnet werden, normalerweise sind 20,5 Frosttage die Regel. Richtig Eis gab es nur einmal, rechtzeitig zum Dresdner Skilanglauf-Weltcup-Wochenende. Zudem konnte der erste Monat im Jahr auch nicht mit besonders viel Sonne aufwarten: Der Januar war extrem trübe. Gerade einmal 29 Stunden Sonnenschein wurden gezählt, fast die Hälfe weniger als normal. Platz zwei der sonnenscheinärmsten Januarmonate. An Wind mangelte es ihm aber wahrlich nicht: Sturmtief Friederike, mit Spitzenwindgeschwindigkeit von 121,7 km/h, fegte am 18. Januar über das Stadtgebiet hinweg und sorgte für zahlreiche Schäden an Dächern und Bäumen.

Das Ruder herumreißen konnte jedoch der Februar. Er landete auf Platz neun der kältesten Februarmonate, minus 2,4 Grad war er kälter als der durchschnittliche Vergleichswert. Grund für dieses Phänomen war die Teilung des Polarwirbels. Dieser sorgte dafür, dass arktische Kaltluft aus dem asiatischen Kontinent massiv Richtung Europa gelenkt wurde. Die Folge: Unzählige Eisschollen auf der Elbe. Genießen konnte die Dresdner dieses seltenes Naturschauspiel bei sagenhaften 137 Stunden Sonnenschein satt. Damit verewigt sich der Februar als der sonnenscheinreichste seit 1961. Die Kehrseite: Wo viel Sonne scheint, regnet es wenig. Klägliche 3,9 Millimeter Niederschlag (zehn Prozent weniger) gingen im Februar auf die Erde nieder. Damit setzt der Monat Februar seinen Trend, immer trockener zu werden, deutlich fort. 2018 ist bisher der Trockenste gewesen.

Von Carolin Seyffert