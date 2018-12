Dresden

Das erste Bauvorhaben der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG kommt gut voran. Das teilen das kommunale Wohnbauunternehmen und die Stadtverwaltung in einem gemeinsamen Schreiben mit. Demnach laufen die Mitte September begonnenen Arbeiten auf dem Grundstück Ulmenstraße 16/Kleinzschachwitzer Straße 28 planmäßig. Dort entsteht das erste Wohngebäude mit Sozialwohnungen, das die WiD bauen lässt. Nach seiner Fertigstellung Ende 2019 sollen in dem Neubau 22 Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein ein neues Zuhause finden.

Aktuell sind die Handwerker mit dem Rohbau beschäftigt. Das Erdgeschoss steht bereits. Als nächstes wird die Geschossdecke über dem Erdgeschoss errichtet. Im Anschluss daran beginnen noch vor Weihnachten die Mauerwerks- und Stahlbetonarbeiten für die Wände des ersten Obergeschosses. Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen zur Fertigung der Fenster und Außentüren.

„Wir hoffen auf einen milden Winter, damit weiter fleißig an der Ulmenstraße gebaut werden kann“, sagt WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) ergänzt: „Dieses Engagement gilt es an weiteren Standorten in Dresden fortzusetzen, um Wohnen für alle bezahlbar zu gestalten.“ Die WiD hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 rund 800 Wohnungen neu zu errichten. Derzeit läuft neben den Wohnbauprojekt an der Ulmenstraße ein weiteres am Nickerner Weg, wo 48 Wohnungen entstehen sollen.

Von uh