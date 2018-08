Dresden

Steuern wir alle in die Altersarmut? Dieser Frage geht am 7. September um 19.30 Uhr der Statistik-Professor und Bestsellerautor Prof. Dr. Gerd Bosbach („Die Zahlentrickser“; „Lügen mit Zahlen“) mit seinem Publikum im Johannstädter Kulturtreff e.V., Elisenstraße 35, auf den Grund.

Das Thema Altersarmut gewinnt zunehmend an Brisanz. Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter habe sich zwischen 2003 und 2016 in Deutschland mehr als verdoppelt. Altersarmut in einem reichen Land sei ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Prof. Bosbach belegt, dass dies eigentlich gar nicht nötig sei. Ziel soll eine sachlichen Aufklärung über die aktuelle Sozialpolitik sein. Bosbach lehrt Statistik und Empirie an der Hochschule Koblenz. Als ehemaliger Berater für das Statistische Bundesamt erhielt er einen Einblicke in die politische Nutzung von Daten. Mit diesem Wissen begleitet er kritisch seit über 10 Jahren die Demografie- und Rentendebatte in Deutschland.

Der Eintritt beläuft sich auf 4€ (2,50 € ermäßigt). Um Anmeldung unter www.johannstaedterkulturtreff.de wird gebeten.

Von Carolin Seyffert