Dresden

Zugegeben, es knallt nicht jeden Abend in der Semperoper. Aber wenn es knallt – wie in „Carmen“ von Georges Bizet – dann richtig. Einmal laden, entsichern, abdrücken: Wumms. Elisabeth Schroeter muss es wissen, sie steht ausgestattet mit Ohrenschützern an der Bühnenseite und gibt im entscheidenden Moment den Schuss ab, nämlich dann, wenn der eifersüchtige José auf Escamillo, seinen Nebenbuhler schießt, genau genommen, wenn er so tut als ob. Doch Patrone bleibt Patrone, selbst wenn es eine Platzpatrone ist. „Auch das ist nicht ungefährlich“, sagt die Chefin der Requisite, „so eine 9 Millimeter Platzpatrone hat schon ganz schön Power. Wenn ich die Pistole an meine Schläfe halten würde, oh je“, sagt sie weiter und auch, dass sie froh sei, wenn sie die Waffe wieder im Schrank einschließen könne. Aber bühnenwirksam sei es, das auf alle Fälle.

Silvio Kind ist Herr über 300 Schuss- und 1000 Stichwaffen in den Rüstkammern der Dresdner Semperoper. Quelle: Adina Rieckmann

Das Opernhaus in Dresden ist eines von wenigen in ganz Europa, die eine Rüstkammer besitzen. Genau genommen sind es drei - und zwar schon seit 1844. Zwei befinden sich in den Dekorationswerkstätten, eine in der Oper selbst. Sicher verschlossen sind sie allesamt. Silvio Kind ist hier der uneingeschränkte Herr über 300 Schuss- und 1000 Stichwaffen; eine schöner als die andere - vergoldet, versilbert, mit Perlmutt besetzte Griffe, geätzte Klingen, opulent mit Gold und Silber belegt. 90 Prozent der Exponate seien original, erzählt er nicht ohne Stolz. Viele Säbel und Speere stammen aus dem Orient und aus Afrika und manch Degen, wie dieser mit der ledernden Scheide, hat seine beste Zeit noch unter August dem Starken gehabt. Kind hält den Zierdegen behutsam in den Händen und erklärt: „Dieses gute Stück ist noch aus dem Nachlass von vor dem Krieg. Die Rüstkammer war vor der Zerstörung 1945 ausgelagert, deshalb haben die ganzen Epochen überlebt. Dieser Degen ist vielleicht sogar noch älter als August der Starke.“

Hirschfänger, Macheten, Degen, Florette – allesamt stumpf gemacht. Auch das zählt zu den Aufgaben von Silvio Kind. Offiziell darf sich der Dresdner zwar nicht Waffenmeister nennen, dank seiner jahrzehntelangen Erfahrungen jedoch ist er es längst. Deshalb fragen ihn andere Opernhäuser um Rat. „Schauen Sie“, sagt er und fährt mit der Klinge des Degens an seinem Arm entlang. Nicht die klitzekleinste Kratzspur bleibt auf der Haut zurück. Doch Vorsicht: „Waffe bleibt Waffe. Sie können damit nicht einfach wild herumfuchteln. Beim Kampf auf der Bühne müssen Spielregeln beachtet werden. Sonst kann auch solch ein Degen böse ins Auge gehen.“ Auch deshalb hätten die Sänger regelmäßig Fechtunterricht.

Elisabeth Schroeter ist die Chefin der Requisite, sie schießt im entscheidenden Moment am Bühnenrand, damit es auch knallt. Quelle: Adina Rieckmann

Doch ohne Leidenschaft kein Bühnentod. Auch bei Verdis „Die Macht des Schicksals“ nicht. Was für ein Gemetzel, ein Knallen und Fallen. In dieser Oper jagen die Helden sich sogar Messer in den Leib. Es blutet wie im echten Leben. Und: Die Waffen sind echt. Silvio Kind: „Sie sind natürlich alle frisiert. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich die Sänger mit schussechten Waffen auf die Bühne schicke! Sie können damit nur Salut schießen.“ Und das aus der Wunde klaffende Blut bei der Messerstecherei? „Theaterblut, was sonst!“ Und trotzdem gilt auch hier: Wer von den Brettern, die die Welt bedeuten, wieder runter geht, muss die Waffe sofort bei der Requisite abgeben. Die Degen oder die Karabiner mit nach Hause nehmen oder hinter der Bühne damit noch rumalbern, das gehe überhaupt nicht, das sei auf keinem Fall erlaubt, fügt Silvio Kind hinzu.

Waffen werden auch in der Carmen-Inszenierung gebraucht: 25 Gewehre, 25 Handfeuerwaffen und 50 Gummiknüppel. Echt davon ist hier allerdings kein einziges Stück. Die Gewehre sind aus Holz gefertigt, die Knüppel aus weichem Gummi, die Handfeuerwaffen Plastikattrappen. Schlicht und ergreifend aus Kostengründen, erklärt Elisabeth Schroeter: „Es sieht doch alles echt genug aus. Das reicht für den Budenzauber. Ganz davon ab kann ich doch nicht für die vielen Männer echte Waffen kaufen. Dann ist doch die Oper Pleite.“

Elisabeth Schroeter ist alles andere als waffenvernarrt. Einen Waffenschein besitzt sie dennoch. Ohne den dürfte sie keinen einzigen Schuss abgeben. Auch nicht den im 3. Bild bei Carmen: Wumm. Trotz der Ohrenschützer zuckt die Chefin der Requisite zusammen. Nichts geht eben über einen guten, echten Knall.

Von Adina Rieckmann