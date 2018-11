Die großen Städte in Sachsen haben in den vergangenen Jahren weniger Geld für Sozialbestattungen ausgegeben. Darunter versteht man Beisetzungen, bei denen die Sozialhilfeträger die Kosten ganz oder zum Teil übernehmen, weil die Angehörigen das Geld dafür nicht aufbringen können. In Dresden gab es im letzten Jahr etwa 223 solcher Fälle.