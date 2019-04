Dresden

„Eine Gruppe Touristen fragt Sie vor der Semperoper, ob es sich tatsächlich um die Radeberger Bierbrauerei handelt. Sie klären das Missverständnis auf. Rücken Sie vor bis auf Los.“ Ob eine solche Anweisung tatsächlich auf einer Ereigniskarte der Dresdner Monopoly-Edition, die ab Ende des Jahres an den Wohnzimmertischen gespielt werden kann, landen wird, liegt jetzt in den Händen der Dresdner. Bis zum 30. April kann im Internet über Kartentexte, Straßen und Plätze abgestimmt werden.

Prager Straße , Albertplatz oder der Goldene Reiter?

Mehr als 270 vorgeschlagene Straßen und Plätze haben die Spielemacher erreicht. Aber nur für 22 Straßen ist Platz auf dem Feld. Unter den Vorschlägen finden sich Orte von A wie Albertplatz bis Z wie Zwinglistraße. Außer den Straßen wurden auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kartentexte vorgeschlagen. Dazu zählen „Klassiker“ wie die Frauenkirche oder der „Goldene Reiter“ und Geheimtipps wie der Dresdner Eiswurm oder Pfunds Molkerei. „Wir sind überwältigt von der Resonanz der Dresdner. Egal ob über unsere Website, über Facebook oder per Post: Viele Einwohner der Landeshauptstadt haben mitgemacht und tolle und witzige Ideen entwickelt“, so Florian Freitag von der Agentur polar|1 aus Zwickau, die das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert.

Dresdner entscheiden per Internetabstimmung

Auf der Website www.dresden-spiele.de kann bis zum 30. April abgestimmt werden. Die Regeln: Jeder hat genau drei Stimmen und kann täglich einmal abstimmen. „Welche Straßen es dann tatsächlich aufs Spielfeld geschafft haben, wird dann zur Präsentation des Spiels in einigen Monaten feststehen“, so Freitag weiter. Bis dahin feilen die Macher gemeinsam mit Partnern aus der Landeshauptstadt an der Gestaltung des Spiels. So sollen unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten und Fotomotive Dresdens auf Spielkarton und Spielbrett abgebildet werden. Im Dezember 2019 soll die Dresdner Edition des Gesellschaftspiels dann auf dem Markt erscheinen.

Von mb