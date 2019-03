Dresden

Von Montag, 4 Uhr bis 30. März, 20 Uhr finden auf der Trachenberger Straße und zeitweise auch auf der Großenhainer Straße Gleisbauarbeiten statt. Deshalb fahren Busse der Linien 64, 70, 73 und 76 Umleitungen, die Straßenbahnlinie 3 muss zeitweise verkürzt werden, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) informieren.

In der zweiwöchigen Bauzeit wird die Trachenberger Straße in Fahrtrichtung Maxim-Gorki-Straße halbseitig gesperrt. Die Umleitung führt ab Trachenberger Platz über Großenhainer Straße und Rückertstraße. So fahren auch Busse der Linien 64, 70, 73 und 76. Die Linie 70 kann dabei nicht am Trachenberger Platz halten. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich auf der Rückertstraße in Höhe Seumestraße.

Zusätzlich wird die Trachenberger Straße übers Wochenende vom 22. März, 8 Uhr bis 25. März, 3 Uhr in der Gegenrichtung gesperrt. Dann verkehren die Buslinien und der Individualverkehr auch in Richtung Trachenberger Platz über Rückertstraße und Großenhainer Straße. Außerdem gibt es im Sperrzeitraum dieses Wochenendes Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 3. Die Bahnen der „3“ fahren von Coschütz kommend nur bis zum Bahnhof Neustadt. Von dort übernehmen Busse als „EV3“ die weitere Fahrgastbeförderung bis zum Wilden Mann.

Grund der mehrstufigen Einschränkungen sind Gleisbauarbeiten auf der Trachenberger Straße und in der Einfahrt zum Straßenbahnhof. Dort werden zwei verschlissene Weichen ausgetauscht. Außerdem sind Reparaturen am Kombibord der Bushaltestelle „Betriebshof Trachenberge“ geplant. Zum Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die Erneuerung des Deckenschlusses zwischen Schienen und Fahrbahn. Am Wochenende der Vollsperrung kommt der Austausch einer Straßenbahnweiche direkt unter der Eisenbahnbrücke über die Großenhainer Straße an der Harkortstraße hinzu. Deshalb muss auch die Linie 3 verkürzt werden. Die Bauarbeiten kosten insgesamt rund 150 000 Euro.

Von uh