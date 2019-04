Dresden

m Alaunplatz wird in diesem Jahr nun endlich in Angriff genommen. Dafür hat der Stadtbezirksbeirat Neustadt nun den Weg freigemacht. Dennoch gibt es Verstimmung. „Das ist jetzt der Sündenfall“, wetterte Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi gegen die Finanzierung des Wegebaus. Als Erzsünderin hat der strenge Johannes – um im alttestamentarischen Jargon zu bleiben – ausgerechnet eine Eva ausgemacht, Grünen-Parteigenossin Eva Jähnigen. Der Vorwurf: Das zum Geschäftsbereich der Umweltbürgermeisterin gehörende Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bediene sich auf mehr oder weniger erpresserische Weise an den Geldern der frisch aufgestellten Stadtbezirke.

Eva Jähnigen wusste dieses Gebaren einen Tag später und in anderem Zusammenhang gegenüber dem Stadtbezirksbeirat Pieschen zu entschuldigen. Man wisse doch, dass ihr Geschäftsbereich in Kernaufgaben finanziell unterversorgt sei. Ihre Lesart: Um überhaupt etwas in die Wege zu leiten, braucht es die finanzielle Unterstützung aus den Stadtbezirken. So auch beim „ Sündenfall“ Alaunplatz.

Wegebau auf Alaunplatz

Dessen Pflege ist mit seiner gesamtstädtischen Bedeutung zwar ganz klar kommunale Aufgabe, wie nicht nur Stadtrat Lichdi betont. Aber das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft kommt mit seinen Mitteln eben nicht zum Zug. Der 2018 geplante Wegebau musste nach einer geplatzten Ausschreibung abgeblasen werden, die neue Ausschreibung in diesem Jahr hatte höhere Angebote ergeben, als das Budget zulässt. Die Mehrkosten, insgesamt 41 000 Euro, steuert nun der Stadtbezirk bei – sonst hätte man die Wegeerneuerung noch einmal verschieben müssen, hieß es aus dem Amt. 191 000 Euro kostet es insgesamt, den kurzen und für Pfützenbildung und Matsch besonders anfälligen Weg von der Marktplatzfläche zum Hauptweg zwischen Bischofsweg und Tannenstraße sowie den Weg unterhalb des Pavillons instand zu setzen.

Auch der Bau einer neuen Asphaltbahn mit Stadtbeleuchtung, bei der auch ein Trampelpfad legalisiert wird, soll 2019 erledigt werden. Quelle: Anja Schneider

Auch der Hauptweg soll in diesem Jahr umgestaltet werden. Das hat zumindest Stadtbezirksamtsleiter André Barth in Erfahrung gebracht. Weil der Weg eine Asphaltbahn und Stadtbeleuchtung erhält, um später besser von Radlern, Müllautos und den Streifenwagen der Polizei befahrbar zu sein, ist jedoch das Straßen- und Tiefbauamt zuständig. Das habe die Verwirklichung signalisiert, so Barth.

Nach dem „ Sündenfall“ Aulaunplatz wollen Kritiker wie Stadtrat Lichdi nun genau hinsehen, wie sich das Verhältnis Rathaus – Stadtbezirk in Finanzfragen einpegelt. Der Rückgriff auf Gelder der Bezirke dürfe nicht zur Gewohnheit werden, warnt Stadtrat Lichdi. Denn eigentlich sollen die Stadtbezirke mit ihrem Geld Bauten, Projekte, Vereine fördern, die sich allein im eigenen Gebiet auswirken. Da die entsprechenden Verfahren neu sind und der Vorlauf fehlt, sieht man jedoch in manchem Bezirksamt Probleme, die zustehenden Gelder in diesem Jahr auszugeben.

So stehen beispielsweise dem Neustädter Stadtbezirk reichlich 500 000 Euro zur Verfügung, die nur durch Kleinprojekte wohl nicht aufgebraucht werden. Stadtbezirksamtsleiter Barth hatte sich deshalb extra nach Vorhaben umgesehen, denen mit einer Kofinanzierung auf die Sprünge geholfen werden kann – so war die Finanzierungsidee für den Alaunplatz zustande gekommen. „Wie oft haben wir uns geärgert, weil Dinge nach hinten geschoben werden. Jetzt können wir sie mal ermöglichen“, stimmt SPD-Stadtbezirksbeirätin Johanna Thoelke diesem Weg zu.

Spielplatzbau in Pieschen

Dennoch wurde auch über ein anderes Gemeinschaftsprojekt mit dem Stadtgrünamt haarklein diskutiert, ehe es bewilligt wurde. Für insgesamt 2000 Euro werden nun zwei von fünf Bänken vom Stadtbezirk bezahlt, die im Carolapark auf einem ehemaligen Müllberg oberhalb der Fabricestraße aufgestellt werden.

Auch im Stadtbezirk Pieschen tritt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft inzwischen als Bittsteller auf. Dort dreht es sich um den Spielplatz an der Albert-Hensel-Straße, den die Laurentius-Kirchgemeinde auf eigenem Grund eingerichtet hat. Weil das Grundstück für die Sanierung von Abwasserleitungen auf dem abschüssigen Terrain benötigt wird, müssen die Spielgeräte weg und sollten ursprünglich auch nicht wieder hingestellt werden. Die Stadt wollte das nicht bezahlen, die Kirche konnte es nicht, was im Stadtteil Trachenberge einigermaßen für Frust gesorgt hat.

Wegen der Bauarbeiten steht auf dem Spielplatz an der Albert-Hensel-Straße derzeit nur eine Rutsche. Für die dreijährige Anna ist das genug. Quelle: Anja Schneider

Durch den Verzicht auf eine andere Maßnahme habe das Grünamt nun die Möglichkeit gefunden, den Spielplatz nach Erledigung der Arbeiten wiederherzustellen, heißt es nun in einer Antwort auf eine Anfrage des Stadtbezirksbeirates, was nun aus dem Spielplatz werde. „Die Kirchgemeinde schlägt jedoch auch eine Erweiterung des bisher als Spielplatz genutzten Bereiches vor. Hier wäre ein finanzielles Engagement des Stadtbezirkes wünschenswert“, schreibt die Umweltbürgermeisterin. Bedeutet: Die Erweiterung kommt nur, wenn der Stadtbezirk seine mit knapp 500 000 Euro gefüllte Schatulle öffnet.

Und auch in einem anderen Fall meldet das Stadtgrünamt Bedürfnisse an: So soll in diesem Jahr der Spielplatz an der Neuländer Straße in Trachau erneuert werden. Eine erste Besichtigung der Anlage habe jedoch Zweifel gesät, „dass mit dem verfügbaren Geld alles machbar ist“. „An dieser Stelle kann die Unterstützung des Stadtbezirksamtes Pieschen ebenfalls hilfreich sein“, schreibt Umweltbürgermeisterin Jähnigen. Der Verteilungskampf um die Gelder der Stadtbezirke scheint damit eröffnet.

Von Uwe Hofmann