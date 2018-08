Dresden

Die „Interessengemeinschaft Historische Fahrzeuge Dresden“ veranstaltet am Sonntag ein Oldtimertreffen an der Lübecker Straße 18. Von 9 bis 17 Uhr sind zahlreiche historische Fahrzeuge und ihre Besitzer eingeladen. Von den berühmtem Simson-Mopeds der „Vogelserie“ über alte Autos wie den Wartburg 311, bis hin zu betagten Lkws werden viele alte Fahrzeuge erwartet. Sammler können sich auf einen Teilemarkt freuen. Wer will, kann eine Rundfahrt im historischen Bus der Verkehrsbetriebe machen oder Runden in einer Minieisenbahn drehen. Zum Programm gehört auch eine Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr Gorbitz. Hungrige Besucher werden an der Gulaschkanone versorgt.

Von DNN