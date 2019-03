Dresden

Seit 1911 gibt es den „Internationalen Tag der Frauen“. Jährlich wird am 8. März auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. In diesem Jahr lautet der Leitspruch in Deutschland „Verfassungsauftrag Gleichstellung – Taten zählen!“ Fünf Frauen erzählen uns, was dieser Tag für sie bedeutet und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Janine Funke , Wissenschaftlerin: „Geschenke helfen in Sachen Gleichberechtigung nicht weiter“

Frauentag Janine Funke Quelle: E-Mail-LVD

Was bedeutet der Frauentag für Sie?

Ich finde es wichtig, Frauenrechte und besonders auch Gleichberechtigung und Gleichstellung immer wieder auf die Agenda zu setzen. Allerdings müssen und sollten diese Forderungen nicht nur an einen Tag gekoppelt sein. Natürlich gibt der 8. März jedes Jahr die Gelegenheit, diese Themen noch einmal zu fokussieren.

Mich nervt es aber, wenn man Frauen am Frauentag gratuliert, eine Blume schenkt oder ähnliches und das ganze dann noch öffentlich macht. Das hilft uns Frauen in Sachen Gleichberechtigung auch nicht weiter. Wir brauchen eine konsequente Gleichstellungspolitik, in Unternehmen, Institutionen, aber auch im familiären Umfeld. Es sind immer noch die Frauen, die in Elternzeit gehen und den größten Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Hier muss sich etwas ändern.

Gibt es Taten oder Veränderungen, die Sie sich für die Gleichstellung der Frau für die Zukunft wünschen?

Sicherlich passiert schon einiges. Wenn ich allein auf die letzten drei Jahre blicke, in denen ich nicht nur als Frau, sondern auch als Mutter in der Wissenschaftslandschaft unterwegs war, habe ich das Gefühl, es findet eine Veränderung statt, wenn auch erstmal nur in den Köpfen. Trotzdem gibt es noch eine Menge Arbeit. Beispielsweise ist die „unbezahlte Hausarbeit“ immer noch zum großen Teil Frauensache. Da spielt natürlich auch ein Genderstereotyp mit hinein und die Frage, was wir unseren Jungen schon im frühen Kindesalter mitgeben. Auch der Junge darf den Puppenwagen schieben und gern in der Kinderküche kochen.

Ein anderes Thema ist die Lohngleichheit. Auch die Frau darf der„Brötchenverdiener“ der Familie sein. Im Gegenzug sollten Männer in ihrem beruflichen Umfeld unterstützt werden, wenn sie in Teilzeit gehen oder Elternzeit nehmen. Gleichstellung heißt für mich, jeder kann sich aus freien Stücken, ohne gesellschaftlichen Zwang, für ein Familienmodell entscheiden. Auch beim Thema Sexismus sind Veränderungen dringend nötig. Bei Hospitationen in der Schule habe ich erlebt, wie ein Lehrer eine Schülerin immer „Blondchen“ genannt hat. Hier wünsche ich mir vor allem Achtsamkeit und Solidarität einer breiten Masse, die bestimmt so etwas verurteilt.

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie benachteiligt wurden, weil Sie eine Frau sind?

Ja, die gibt es leider immer noch. In meinem beruflichen Umfeld habe ich das Gefühl, als Frau nicht benachteiligt zu werden, trotzdem gibt es Ungleichbehandlungen besonders im Bezug auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Kindern. Kommentare wie „Mit Kindern, wirst du die Dissertation bestimmt nicht abschließen“, sind nur ein Beispiel. Einige (männliche) Kollegen gaben und geben mir das Gefühl, mit Kindern wäre meine wissenschaftliche Karriere sowieso vorbei. Ich schalte mittlerweile auf Durchzug, aber am Anfang hat mich das sehr verunsichert. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, mein Betreuer zum Beispiel, die mich bestärken und als Wissenschaftlerin wahrnehmen.

Janine Funke, Wissenschaftlerin 29 Jahre, Mutter von zwei Kindern, promoviert im Bereich Digitalgeschichte arbeitet im Bereich der Digitalisierung der Hochschullehre an der TU Chemnitz in Teilzeit teilte sich die Elternzeit zur Hälfte mit ihrem Mann, der in Vollzeit an der TU Dresden arbeitet

Anne Bürger , Assistentin der Pflegedirektion: „Mutter stehen deutlich mehr im Fokus als Väter“

Assistentin der Pflegedirektion: Anne Bürger arbeitet im Krankenhaus St. Joseph-Stift. Quelle: Anja Schneider

Was bedeutet der Frauentag für Sie?

Den Frauentag gibt es seit über 100 Jahren und ich finde es sehr bemerkenswert, wie viel für die Gleichberechtigung von Frauen erreicht werden konnte. Bewusst wahrgenommen habe ich ihn zum ersten Mal, als ich im Krankenhaus an diesem Tag eine Blume geschenkt bekam.

Gibt es Taten oder Veränderungen, die Sie sich für die Gleichstellung der Frau für die Zukunft wünschen

Ganz klar: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frauen sollen Führungspositionen besetzen, werden aber gleichzeitig in ihrer Rolle als Mutter mit einem hohen Erwartungsbild konfrontiert. Sie stehen deutlich mehr im Fokus als Väter, sollen aber beruflich Gleiches leisten.

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie benachteiligt wurden, weil Sie eine Frau sind?

Nein, ich selbst habe eine Benachteiligung weder privat noch beruflich je erlebt. Frauen dominieren im Pflegeberuf, zugleich sind aber auch viele Führungspositionen in diesem Bereich weiblich besetzt.

Anne Bürger, Assistentin der Pflegedirektion 32 Jahre, arbeitet seit 2005 im Krankenhaus St.-Joseph-Stift und absolvierte hier eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitete bis 2017 in der Pflege auf Station und ist seitdem Assistentin der Pflegedirektion

Anna Katharina Vogelgesang , Altenpflegefachkraft: „ Elternzeit ist keine Freizeit“

Anna Katharina Vogelgesang arbeitet als Altenpflegefachkraft und befindet sich derzeit in Elternzeit. Quelle: Anja Schneider

Was bedeutet der Frauentag für Sie?

Frauen leisten in der Gesellschaft den Löwenanteil. Ob im Sozialen, Beruflichen oder im Privaten, die Frauen dominieren zwar das Feld, erhalten aber den schlechtesten bis gar keinen Lohn.

Der Frauentag sollte dazu genutzt werden, die Bevölkerung auf die immer noch vorherrschenden Missstände aufmerksam zu machen und auch darauf, dass es nicht nur zwei biologische Geschlechter gibt, sondern auch Trans-, Intersexuelle und Queers.

Gibt es Taten oder Veränderungen, die Sie sich für die Gleichstellung der Frau für die Zukunft wünschen?

Ich wünsche mir gleiche Chancen, gleiche Bezahlung und gleiche Wertschätzung. Ein Beispiel ist meine Elternzeit: Für viele mag das wie Freizeit klingen, doch das ist es nicht. Es ist genau so ein Arbeitstag, wie jeder andere auch. Und dafür wünsche ich mir mehr Wertschätzung.

Außerdem wünsche ich mir ein Ende des Alltagssexismus und die Entsexualisierung der Frau, vor allem in der Werbung.

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie benachteiligt wurden, weil Sie eine Frau sind?

Nein, nie. Ich denke, das liegt daran, dass ich mich immer in Kreisen bewegt habe, in denen keine Unterschiede zwischen Geschlechtern ge­macht wurden.

Anna Katharina Vogelgesang, Altenpflegefachkraft 33 Jahre, gebürtige Berlinerin und Mutter von zwei Jungs (vier und eineinhalb Jahre alt) – aktuell in Elternzeit fängt Ende des Jahres wieder an, als Altenpflegefachkraft zu arbeiten war bis 2015 in der Kommunalpolitik tätig und Spitzenkandidatin der Piraten in Dresden

Dr. Esther Troost , Professorin: „Frauen sollen zu ihren Leistungen stehen“

Prof. Dr. Esther Troost ist Radioonkologin und Direktorin der Radioonkologie am Uniklinikum Dresden. Quelle: Anja Schneider

Was bedeutet der Frauentag für Sie?

Frauen tragen substanziell zum Erfolg unserer Gesellschaft im Großen und der Familie im Kleinen bei. Und das wird an diesem Tag gewürdigt.

Gibt es Taten oder Veränderungen, die Sie sich für die Gleichstellung der Frau für die Zukunft wünschen

Die Frauenquote ist ein auferlegtes Mittel, um den Anteil der Frauen in Führungspositionen zu stärken. Ich wünsche mir, dass diese in naher Zukunft nicht mehr notwendig sein wird, wenn Frauen von sich aus zu ihren Stärken und Leistungen stehen und diese auch entsprechend honoriert werden.

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie benachteiligt wurden, weil Sie eine Frau sind?

Nicht im Berufsleben. Im Alltag aber schon: Mein Mann ist promovierter Medizinphysiker und arbeitet als Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und am Uniklinikum in Dresden. In Alltag wird er immer ausführlich nach seiner Arbeit gefragt und andere – meist Männer – beglückwünschen ihn zum Erreichten. Wenn dann überhaupt die Frage gestellt wird, was ich denn mache, dann wird, wenn ich sage, ich arbeite auch am Uniklinikum, niemals gefragt, was ich mache. Der Blick verrät dann – Sekretärin oder Krankenschwester?!

Dr. Esther Troost, Professorin 40 Jahre, Direktorin der Radioonkologie am Universitätsklinikum Dresden hat Medizin in Tübingen, Aberdeen und Nijmegen studiert, arbeitete schon als Oberärztin für Radioonkologie in Maastricht und seit 2015 in Dresden promovierte an der medizinischen Hochschule Hannover und der Universität Maastricht und ist seit 2015 berufene Professorin an der Technischen Universität Dresden

Alexa Maßfeller, Kellnerin: „Frauen sollten häufiger den Mund aufmachen“

Kellnerin Alexa Maßfeller arbeitet im Restaurant Bottoms Up auf der Martin-Luther-Straße. Quelle: Anja Schneider

Was bedeutet der Frauentag für Sie?

Meist werde ich erst an den Frauentag erinnert, wenn mir jemand gratuliert. Ansonsten hat der Tag für mich persönlich keine große Bedeutung. Trotzdem finde ich gut, dass es ihn gibt.

Gibt es Taten oder Veränderungen, die Sie sich für die Gleichstellung der Frau für die Zukunft wünschen?

Ich wünsche mir mehr Kommunikation. Wenn Frauen etwas stört und sie sich benachteiligt fühlen, dann sollen sie gleich den Mund aufmachen und das Problem ansprechen.

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie benachteiligt wurden, weil Sie eine Frau sind?

Nein. Ich denke, das liegt auch an der Persönlichkeit und wie sehr man die Dinge an sich heranlässt. Das gilt für Frauen und auch für Männer. Wenn mir etwas nicht passt und ich mich falsch behandelt fühle, sage ich das direkt.

Alexa Maßfeller, Kellnerin 34 Jahre, gelernte Hotel- und Restaurantfachfrau lebt seit 2011 in Dresden, vorher in Franken und Niedersachsen arbeitet als Kellnerin im Restaurant „Bottoms Up“ in der Dresdner Neustadt

Von Lisa-Marie Leuteritz