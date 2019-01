Dresden

Arbeitgeber und Mitarbeiter in Lohnbüros müssen im neuen Jahr sozialversicherungsrechtliche Neuerungen beachten. Über die wichtigsten Änderungen informiert die Krankenkasse IKK classic am 8. und 10. Januar im IKK-Servicecenter an der Tannenstraße 4. Jeweils um 10 und 14 Uhr beginnen die zweistündige Seminare. Darüber hinaus finden am 9. Januar zwei weitere Seminare um 10 und 14 Uhr im Kim-Hotel auf der Gompitzer Höhe 2 statt. Inhaltlich geht es in den Sitzungen unter anderem um das Versicherten-Entlastungsgesetz, aktuelle Infos zur Entgeltabrechnung, den elektronischen Datenaustausch sowie die Rechengrößen, Grenzwerte und Fälligkeiten im neuen Jahr. Geleitet werden die Seminare von Sozialversicherungsexperten der Krankenkasse. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter www.ikk-classic.de/seminare ist notwendig.

Von DNN