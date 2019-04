Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) ist am Freitag von 15.30 bis 17 Uhr zu Gast im Bürgercafé des Heimatvereins Prohlis im Palitzschhof in der Gamigstraße 24. Petra Nikolov, die Vorsitzende des Heimatvereins, kündigt Gespräche mit Piwarz über den Stadtteil und die schulischen Belange an und lädt alle Interessenten ein. Nikolov tritt zur Stadtratswahl am 26. Mai als Spitzenkandidatin für die CDU in Prohlis an.

Von DNN