Dresden

Die Situation bei der Kinderbetreuung in Dresden ist nach den Darstellungen der Stadt sehr solide: Bis 2021 muss nur noch mit einem geringen Anstieg des Platzbedarfs in den Dresdner Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege gerechnet werden. Das ist die Kernaussage des Entwurfs für den sogenannten Kita-Fachplanes, den Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) und die Leiterin des städtischen Kita-Eigenbetriebs, Sabine Bibas, am Mittwoch der Öffentlichkeit vorstellten.

Werden im laufenden Schuljahr 33 680 Kitaplätze gebraucht, so sieht Fachplan für das Schuljahr 2019/20 den Bedarf bei 33 709 Plätzen. Laut aktueller Bevölkerungsprognose werde der Bedarf mit 33 753 Plätzen im Schuljahr 2020/21 seinen Höchststand erreicht haben. Die derzeit schwierige Platzsituation in einigen Stadtbezirken könnte sich dann schrittweise entspannen.

Ruhigeres Fahrwasser

„2035 erwarten wir annähernd die gleichen Kinderzahlen wie heute, dann sollen nach der aktuellen Prognose 41 035 Kinder zwischen 0 und unter 7 Jahren in Dresden leben“, erklärte Vorjohann. Das seien gerade mal zwei Prozent weniger als in diesem Jahr. „Das ist nicht so ganz spektakulär“, räumte der Bürgermeister ein. „Wir können durchatmen, die Lage hat sich stabilisiert, wir sind in ruhigerem Fahrwasser“, freute sich auch Bibas. Beide hatte dabei den ständig steigenden Bedarf der Vergangenheit vor Augen. Der habe der Stadt „immense finanzielle und personelle Kräfte für den Neubau von Kindergärten und Krippen abverlangt“, hieß es. Über 89 Einrichtungen wurden von 2008 bis 2018 errichtet sowie 45 Einrichtungen saniert oder ersetzt. „Das ist eine großartige Leistung aller Beteiligten, jetzt wollen und müssen wir unseren Fokus darauf ausrichten, vor allem, die bestehenden Einrichtungen zu erhalten“, stellte Vorjohann fest. Über 304 Millionen Euro sind dafür ausgegeben worden, mehr als 10000 neue Betreuungsplätze entstanden dabei.

Mit zunehmendem Alter der Kinder wächst bei Müttern und Vätern der Wunsch, ihren Nachwuchs in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen. Quelle: A. Eylert/Daten: Stadt

Weil in den nächsten Jahren die geburtenschwachen Jahrgänge der Nachwendezeit in der Elterngeneration sind, gehen die Kinderzahlen zunächst zurück. Angesichts steigender Bevölkerungszahlen und dem Trend zu Drei- bis Vier-Kind-Familien sei in einigen Jahren wieder mit einem Anstieg zu rechnen. „Was wir haben, haben wir“, erläuterte Bibas das Festhalten an den gegenwärtigen Kapazitäten in den Kindereinrichtungen. Damit will die Stadt für die Jahre nach 2030 „gut gewappnet“ sein. Die Verwaltung geht davon aus, dass auch die Bedarfsquoten in den nächsten Jahren stabil bleiben. Derzeit nutzen im Schnitt fast 60 Prozent der Kinder (0 bis 3 Jahre) eine Kinderkrippe und etwa 97 Prozent (0 bis 7 Jahre) einen Kindergarten. Seit der Einführung des Rechtsanspruchs bewegten sich die Werte in dieser Größenordnung.

Angebot für jede Familie

Aktuell liege das Angebot rechnerisch leicht unter der Nachfrage. „Wir können jeder Familie ein Angebot machen“, sagte Bibas. Gegebenenfalls seien die Eltern bereit, beim Betreuungsbeginn zeitliche Verschiebungen hinzunehmen, um den Platz in der Wunschkita zu erhalten. Dahinter steht ein simpler Effekt: Während im Jahresverlauf ständig Kinder zur Welt kommen, verlässt immer erst zum Schuljahresanfang ein großer Schwung die Kitas.

Zufrieden zeigten sich Bibas und Vorjohann über den Beschluss des Stadtrats zur Bildungsstrategie. Unter anderem wird damit in 13 Kindertageseinrichtungen von vier Trägern der freien Jugendhilfe und in kommunaler Trägerschaft in einer Kernzeit das Personal praktisch verdoppelt. Die Einrichtungen liegen in sozial angespannten Regionen der Stadt. Im Personal gab es aufgrund erheblicher Zusatzbelastungen in der Vergangenheit viel Frustration und erhöhte Krankenstände, erläuterte Bibas. Das soll sich mit der Bildungsstrategie ändern. Die Stadt nimmt dafür jährlich sieben Millionen Euro in die Hand. Nur durch eine klare Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation sei eine Verbesserung spürbar, verteidigte Bibas erneut die Konzentration auf 13 Kitas. Das Land habe in der Vergangenheit auch den Personalschlüssel verbessert. Da dies über Jahre in kleinen Schritten geschehen sei, wäre davon in den Kitas jeweils nur wenig zu spüren gewesen. Bei der Bildungsstrategie soll der Effekt deutlich erkennbar sein.

Stellenbesetzung schwierig

Doch dann kommt das große Aber. Seit Jahren gibt es in der Stadt immer weniger Bewerber auf immer mehr freie Stellen (DNN berichteten). Bibas bekräftigte am Mittwoch, dass es nicht mehr genüge, wenn das Kultusministerium auf die Statistiken schaue, wie viele Absolventen aus der Ausbildung kommen und wie viele Erzieher in Rente gehen. Es müsse stärker auch auf das Alter der Absolventen, deren Familienplanung oder auch weit verbreitete Teilzeit-Wünsche geachtet werden.

200 Stellen sind für die Umsetzung der Bildungsstrategie notwendig, die ab Schuljahresbeginn im August umgesetzt werden soll. Die Abteilungsleiterin für Strategisches Management im Kita-Eigenbetrieb, Sabine Grohmann, erstellt eine nüchterne Prognose: Die Aussichten, dass diese Stellen bis dahin alle besetzt werden können, „sind gering“.

Von Ingolf Pleil