Dresden

Einige Dresdner Eltern dürfen schon aufatmen: Die Interessenten für die neuen Gymnasien in Gorbitz und Seidnitz können mit ihren Knirpsen den neuen Schulweg üben. „Beide Gymnasien werden an den Start gehen“, stellte Petra Nikolov, Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung in Dresden auf DNN-Anfrage klar.

Nach Bekanntwerden der Anmeldezahlen (DNN berichteten) war die Zukunft der geplanten Schulen zunächst offen geblieben. Für das Gymnasium LEO, benannt nach der Planungsregion Linkselbisch-Ost, hatte es lediglich vier Anmeldungen gegeben. Die Schule soll in Seidnitz am Berthelsdorfer Weg starten. Kürzlich war Manja Posselt als Schulleiterin vorgestellt worden.

Die Schule wird dreizügig beginnen und später zum geplanten Bildungscampus an der Bodenbacher Straße umziehen. Mit dem Bau des Schulgebäudes ist jedoch bislang noch nicht begonnen worden.

Für das Gymnasium Gorbitz, das am Leutewitzer Ring angesiedelt sein soll, gab es 23 Anmeldungen. Nach den Angaben aus dem Lasub läuft das Besetzungsverfahren für die Schulleitung noch. Da der Beschluss des Stadtrats zur Schulgründung erst im September 2018 gefasst wurde, sei bisher der Abschluss des Verfahrens noch nicht möglich gewesen. Auch dieses Gymnasium soll dreizügig starten und später bis zu fünf Klassen pro Jahrgang aufnehmen, wenn das Berufliche Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“ umgezogen ist, das gegenwärtig noch am Leutewitzer Ring sitzt. Derzeit wird dort gebaut. Der geplante Neubau für das Gehe-BSZ an der Boxberger Straße ist noch nicht begonnen worden.

Der Dresdner Schulnetzplan weist eine Kapazität an Gymnasien von 89 fünften Klassen aus. Bei den angestrebten 25 Kindern pro Klasse könnten 2225 Schüler aufgenommen werden, bei der Obergrenze von 28 Schülern wären es 2492, für den Weg zum Abitur angemeldet haben sich jetzt 2392 Kinder. Aufgrund dieser engen Zahlen sind die Schulgründungen unumgänglich. „Beide Schulen sind notwendig“, stellte Lasub-Sprecherin Nikolov fest. Im vergangenen Jahr, als es keine Anmeldung für das Gymnasium LEO gab, wurde noch auf die Gründung verzichtet. Ähnliche Beispiele gab es auch in früheren Jahren.

Im Zuge der Aufnahmeverfahren an Gymnasien mit teilweise weit über den Kapazitäten liegenden Anmeldezahlen werden Schüler an die beiden neuen Gymnasien umgelenkt.

Von Ingolf Pleil