Jeder weiß, wie gut eine Umarmung tut. Aber warum ist das eigentlich so? Dieser Frage gingen die Nachwuchswissenschaftler der Kinderuni nach. Die Veranstaltung wird wie alle anderen der beliebten Reihe von den DNN präsentiert.

Ein Grund für das Wohlgefühl beim Kuscheln ist laut Ilona Croy, Psychologische Psychotherapeutin am Universitätsklinikum, dass unser Herzschlag langsamer wird, wenn wir berührt und gestreichelt werden – und wir uns somit entspannen. Doch Berührung sei noch für viel mehr wichtig. „ Berührung schafft Nähe“, sagte Croy. „Sport-Teams zum Beispiel, die sich oft anfassen, sind am Ende der Saison erfolgreicher.“

Schmusen als sozialer Kitt

Um das zu veranschaulichen, machte sie mit den Kindern ein Gedankenexperiment: „Stellt euch vor, es gibt zwei Inseln: Auf der einen leben Leute, die sehr gerne kuscheln. Und auf der anderen leben die Nicht-Kuschler – wem geht es nach 30 Jahren besser?“, fragte sie. Die Abstimmung der Kinder fiel klar aus für die Kuschler. „Und warum?“, fragte Croy. „Weil sie mehr zusammen machen und sich lieb haben“, sagte ein Mädchen. Croy stimmte ihr zu: „Die, die viel kuscheln, arbeiten besser zusammen, weil sie sich besser leiden können.“ Kuscheln sei also eine Art sozialer Kitt.

Doch woher weiß das Gehirn überhaupt, dass wir berührt werden? „Wir haben Sinneszellen auf der Haut, die das über Nerven an das Gehirn senden“, weiß ein Junge. „Richtig“, sagte Croy. „Das nennt man periphere Berührungsvermittlung. Die Sinneszellenrezeptoren sind quasi Drahtenden und senden die Infos über Nervenbahnen superschnell an das Gehirn.“ Worauf sie reagieren, sei verschieden – etwa Druck, Schmerz oder eben das Streicheln.

Wer viel miteinander kuschelt, hält besser zusammen, war bei der Vorlesung zu hören. Einige der kleinen Zuhörer können das sicher bestätigen. Quelle: Anja Schneider

Was Kuscheln mit Schokolade gemein hat

Danach sollten die jungen Forscher sich selbst am Arm streicheln. „Seht ihr, dass niemand von euch das sehr schnell macht?“, fragte die Wissenschaftlerin. „Das liegt daran, dass die Rezeptoren, die für die Wahrnehmung des Streichelns zuständig sind, am besten auf langsame Berührung reagieren.“ Interessant sei auch, was währenddessen im Kopf passiert. „Der Vorgang aktiviert unsere Inselrinde und nach 40 Minuten auch die Belohnungszentren“, erklärt Croy. „Die Belohnungsareale werden auch aktiviert, wenn ihr Schokolade esst oder Geld geschenkt bekommt. Das ist der Grund, warum wir gerne gestreichelt werden – und gerne Schokolade essen“, sagte Croy abschließend.

Von Annafried Schmidt