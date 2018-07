Dresden

Noch bis zum 31. August finden Wartungsarbeiten am Natursteinmauerwerk der rund 250 Meter langen Stützmauer in der Straße An der Prießnitz ab Haus Nummer 11 bis zur Brücke an der Stauffenbergallee statt. Seit Montag, 23. Juli, werden Steine ersetzt und Fugen ausgebessert. Es handelt sich um eine 25 Meter lange Wanderbaustelle. Dabei kommt es zu einer abschnittsweisen Sperrung der Straße. Trotzdem können Radfahrer und Fußgänger passieren. Eine entsprechende Beschilderung wird vor Ort angebracht.

Die Kosten betragen etwa 53.000 Euro und werden durch die Landeshauptstadt Dresden finanziert.

Von DNN