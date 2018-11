Dresden

Am Tunnel Waldschlößchen führen Fachleute ab Montag, 12. November, 5 Uhr, bis Donnerstag, 15. November, Wartungsarbeiten durch. Es werden sicherheitstechnische Anlagen, wie die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und die Verkehrssteuerung gewartet sowie Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, den Schlitzrinnen und den Notgehwegen ausgeführt.

Dabei kommt es zu wechselseitigen Sperrungen beider Haupttunnelröhren. Die Weströhre, Richtung Waldschlößchenbrücke, ist am Montag, 12. November, und die Oströhre, Richtung Stauffenbergallee, ist am Dienstag, 13. November, gesperrt. Der Verkehr fährt in der jeweils freigegebenen Röhre in beiden Richtungen.

Die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke ist am Mittwoch, 14. November, von 20 Uhr bis 22.15 Uhr, gesperrt. Die Sperrung der Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße stadtauswärts erfolgt am Mittwoch, 14. November, und am Donnerstag, 15. November, in der Zeit von 22.30 bis 5 Uhr. Es kann zu kurzen Vollsperrungen infolge von Tests der Brandmeldeanlage kommen.

