Dresden

Busfahrer im Regional- und Nahverkehr in Sachsen sind am frühen Donnerstagmorgen (2 Uhr) in einen Warnstreik getreten. Einschränkungen gebe es durch den Ausstand vor allem bei Busverbindungen in West-, Mittel- und Ostsachsen, sagte der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Jürgen Becker, am Donnerstag. „Die meisten Busfahrten von Zwickau bis Zittau werden heute ausfallen.“ Insgesamt rechnet Verdi mit bis zu 1300 Teilnehmern.

Keinen Warnstreik gibt es nach Angaben von Verdi in Leipzig und Nordsachsen. Auch die Straßenbahnen in Dresden fahren ohne Einschränkungen. Allerdings sind zahlreiche Buslinien – auch Ersatzbusse – und die Dresdner Elbfähren betroffen.

Verdi fordert vom Arbeitgeberverband Nahverkehr einen höheren Stundenlohn und die Anhebung der Ausbildungsvergütung. Ein erster Warnstreik am 10. April blieb erfolglos. Die nächste Verhandlungsrunde ist am kommenden Dienstag.

