Dresden

Der Stadtteil Dresden Plauen ist einer der geschichtsträchtigen Dresdens. Günter Kuhr und die „Freizeit Dresden“ möchten ihm mit jedem, der interessiert ist, am Sonntag, dem 2. September, ab 13 Uhr, seine Geheimnisse entlocken. Ehrengast im Geiste wird Gottlieb Traugott Bienert sein. Zusammen mit seiner Frau, hat er das 19. Jahrhundert in Dresden bereichert und sich vom einfachen Müllerbuschen zu einem bedeutenden Fabrikanten entwickelt. Er prägte die kulturelle Landschaft Dresdens nachhaltig und brachte sie voran. Geplant ist eine Wanderung zum Aussichtsturm, oberhalb der Bienertmühle. Start ist 13 Uhr an der Bienertmühle (neben dem S - Bahn - Haltepunkt DD - Plauen), Altplauen 19. Interessierte werden gebeten, Kaffee und Kuchen mitzubringen, da ein Picknick geplant ist.

Anmeldung und Informationen erhalten Interessierte unter www.freizeitdresden.de und bei Günter Kuhr Tel.: 0176/ 57976030. Die Wanderung ist kostenlos.

Von Carolin Seyffert