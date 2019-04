Dresden

In einem umfangreichen Beteiligungsprozess hatten die Mitglieder der Dresdner Linken ihre Ideen für die Kommunalwahl am 26. Mai zusammengetragen, erst am vergangenen Sonnabend war das Programm auf dem Stadtparteitag beschlossen worden. Jetzt haben die Linken ihr Programm im Internet veröffentlicht – und lassen dort auch ihre potenziellen Wähler mitreden.

Seit Freitagnachmittag kann das fast 300 Punkte umfassende Programm im Internet abgerufen werden. Dort können diejenigen, die feste Absichten he­gen, die Bewerber der Partei zu wählen, nach einer entsprechender Re­gis­trierung noch einmal für sie wichtige Themen und Forderungen priorisieren.

Die Linken halten unter anderem an ihrem Bekenntnis zum Sozialen Wohnungsbau und dem Städtischen Klinikum fest. Die Kultur soll ge­stärkt werden, beim Thema Verkehr will die Linke vor allem die Situation für Radfahrer und Fußgänger verbessern. Darüber hinaus finden sich in dem Papier auch sehr originelle Forderungen, wie etwa nach die Schaffung von FKK-Liegewiesen am Elbufer.

www.dielinke-dresden.de

Von seko