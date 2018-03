Vortrag über „Frankreichs kleine Frauenkirche“

Dresden. Die Frauenkirche ist ein Friedensort – Nicht nur in der Landeshauptstadt. Am 13. März spricht die französische Germanistin und Historikerin Bérénice Zunino unter dem Titel „Tränen schmecken immer nach Tränen“ über die Erinnerungskultur im französischem Ronchamp, dessen Frauenkirche den Namen „Notre-Dame du Haut“ trägt. Die Kirchen der beiden Städte haben einiges gemeinsam. Ursprünglich Maria geweiht, prägen sie seit über 1.000 Jahren die jeweiligen Orte. Dann, im Abstand von wenigen Monaten, werden beide Gotteshäuser Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört. Dank der Beharrlichkeit einiger weniger wird die Idee eines Wiederaufbaus konkret. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr in der Unterkirche der Frauenkirche statt und ist kostenfrei.

Von Tomke Giedigkeit