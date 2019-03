Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist am Mittwoch zu Gast in Dresden, um sich gemeinsam mit der sächsischen Gesundheitsministerin Barbara Klepsch Fragen aus der Bevölkerung zu stellen. Im Rahmen der Veranstaltung in der Dreikönigskirche wollen Gewerkschaftler gegen die Gesundheitspolitik Spahns demonstrieren.