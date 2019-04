Dresden

Für Reinhard Koettnitz ist es eine sehr persönliche Art der Archäologie. Auf der derzeit aufgerissenen Kesselsdorfer Straße hat er an der Kreuzung mit der Reisewitzer Straße ein blaues Band entdeckt, das um ein Kabel geschlungen ist. „Das habe ich hier selbst an den Kabeln angebracht, als ich 1982/83 bei der Sanierung des Straßenabschnitts als Dokumentationsingenieur gearbeitet habe“, sagt der Leiter des Straßen- und Tiefbauamts. Die Bänder sollten die Kabel der damals neu errichteten Ampelanlage kennzeichnen. „So wurde das damals gemacht“, sagt Koettnitz.

Jetzt ändert sich alles. Für Koettnitz persönlich, der nach Ablauf des Monats auf den Chefsessel des Schulverwaltungsamts wechselt. Und auch an der Kesselsdorfer Straße. Dort liegen die rund 6,3 Millionen Euro teuren Arbeiten an der neuen Zentralhaltestelle laut Koettnitz im Plan. „Ende September, Anfang Oktober sollen hier die ersten Straßenbahnen fahren und die vielen, vielen Studenten aus Löbtau und Cotta zu meiner Vorlesung bringen“, frotzelt er. Dann seien noch Restarbeiten bis Ende Oktober zu erledigen. Für die 30 000 Ein-, Aus- und Umsteiger wird es dann komfortabler, für Autofahrer gibt es kein Durchkommen mehr.

Amtsleiter Reinhard Koettnitz zeigt auf das kleine blaue Bändchen, das er selbst vor 36 Jahren unter die Erde gebracht hat. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Spruch mit den Studenten zielt auf die Bedeutung des Ausbauprojekts. Es bildet den ersten Abschnitt der sogenannten Campuslinie im Stadtbahn-2020-Projekt. Derzeit wird auch an deren Ende an Oskar- und Tiergartenstraße gebaut, wann das an den mittleren Abschnitten Nossener Brücke und Zellescher Weg so weit ist, steht noch in den Sternen.

Dagegen ist der Bauablauf an der Zentralhaltestelle einigermaßen klar. Zwischen Wernerstraße und Poststraße entsteht bis Ostern ein neuer Gehweg. Auf der Kesselsdorfer Straße wird bis Mitte Juli die Asphaltdecke verlegt. Dann sollen auch die Arbeiten an der Gröbelstraße beendet sein und die Reisewitzer Straße gesperrt werden.

Von Anfang Juni bis Anfang September montieren Fachleute die 50 Meter lange Haltestellenüberdachung für die neue Haltestelle. Danach kommt Fahrleitung für die Straßenbahn dran. Die neuen Masten stehen bereits. An der Kreuzung Kesselsdorfer/Reisewitzer Straße wird im August ein Mobilitätspunkt gebaut.

Die Arbeiten sind sehr kompliziert, auch für Anwohner, Geschäfteinhaber und Fahrgäste. Dennoch habe es nur wenige Beschwerden bei den Dresdner Verkehrsbetrieben gegeben, sagt Vorstand Andreas Hemmersbach. Der Ersatzverkehr mit der Buslinie EV 7 werde zudem mit 10 000 Fahrgästen am Tag außerordentlich gut angenommen.

Von Uwe Hofmann