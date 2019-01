Dresden

Die ersten Mieter sind in die neuen Wohngebäude des Wohnungsunternehmens Vonovia an der Reicker Straße eingezogen. Vonovia hat zwei Punkthäuser mit jeweils sechs Wohnungen und eine angrenzende drei- und viergeschossige Zeilenbebauung mit 62 Wohnungen errichtet. Durch die unterschiedlichen Trauf- und Sockelhöhen würden die Gebäude wie Einzelhäuser wirken, so Vonovia-Sprecherin Bettina Benner.

Auf dem 10 000 Quadratmeter großen Baugrundstück waren 2003 Plattenbauten vom Typ WBS 70 abgerissen worden. Jetzt hat Vonovia die Flächen mit Gebäuden in modularer Bauweise errichtet. Die Bauzeit verkürzte sich dank der Module des Unternehmens ALHO, das in Coswig eine Niederlassung hat, auf rund neun Monate. Die Investitionssumme beträgt rund 14,5 Millionen Euro.

6500 Quadratmeter Wohnfläche in barrierefreien Drei- und Vierraumwohnungen mit 75 bis 1000 Quadratmetern Wohnfläche sowie Balkon oder im Erdgeschoss mit Terrasse und Mietergarten sind entstanden. Für jede Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen. Die Zielmiete liegt je nach Wohnungsart bei rund 9,50 Euro. Die Außenanlagen sind mit altem Baumbestand, neu gepflanzten Bäumen und Sträuchern sowie Spielgeräten für kleinere Kinder gestaltet worden.

„Wir wollten unter Beweis stellen, dass architektonische Qualität und modularer Wohnungsbau möglich sind“, erklärte Benner. Das Neubauprojekt füge sich mit seiner Kleinteiligkeit und den Satteldächern harmonisch in das Ortsbild ein. „Wir freuen uns, dass wir den Neubau in Dresden Reick so schnell realisieren konnten. Das Produkt findet viel Zuspruch“, erklärte Martina Pansa, zuständig für die Vonovia-Wohnungen in Dresden.

Von Thomas Baumann-Hartwig