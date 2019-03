Dresden

Ein allerletztes Mal sitzen die Eheleute Julius Ferdinand und Jo­hanna Wollf an diesem 27. Februar 1942 bei einer Tasse Tee beisammen. Kurz darauf ist Julius Ferdinand Wollf tot. Seine Frau Johanna überlebt das in den Tee hineingerührte Gift zunächst, stirbt erst am Tag darauf in der „Sieche“, wie die Dresdner da­mals das Krankenhaus in Löbtau nennen. Sie hatten ihrem Le­ben ein Ende gesetzt – und war­­en damit ihrer Deportation nach Theresienstadt zu­vorgekommen.

Wollf zählte zu den schillernsten Ge­stalten der Dresdner Gesellschaft

Das Drama an diesem vorletzten Februartag 1942 ist eines von Tausenden nicht erzählten oder vergessenen Schicksalen der Op­fer der Na­zi-Diktatur. Dieser Fall ist umso be­merkenswerter, weil Julius Ferdinand Wollf wenige Jahre zuvor noch zu den schillernsten Ge­stalten der Dresdner Gesellschaft zählte. Über drei Jahrzehnte drückte er der Stadt maßgeblich seinen Stempel mit auf. Wissen tut das heute fast niemand mehr. Schon die Na­zis hatten mit viel Eifer seinen Namen und sein Wirken ausgelöscht – und auch dem DDR-Regime passte er nicht ins Rollenmuster. Mit einer neu erschienenen, umfangreichen Biografie wollen der Dresdner Au­tor Jens Fritzsche und der Verleger Alexander Atanassow ihn jetzt endlich zurück ins Bewusstsein der Dresdner rücken.

Als Julius Ferdinand Wollf im Sommer 1903 von München nach Dresden zieht und hier erst die Ge­schäftsleitung und wenige Monate später auch den Posten des Chefre­dakteurs der „Dresdner Neuesten Nachrichten“ übernimmt, ist er noch völlig unbekannt. Doch das än­dert sich rasch. Der 1871 in Koblenz ge­borene Sohn ei­nes jüdischen Kaufmanns stellt die Zeitung völlig neu auf, verwandelt sie vom „Provinzwisch“ zu einem Blatt mit Weit- und Weltsicht. Julius Ferdinand Wollf holt fachlich brillante Kollegen an Bord, krempelte buchstäblich den ge­samten Laden um.

“Un­gewöhnlich kluger, ungewöhnlich en­gagierter und un­ge­wöhnlich vernetzter Mann“

Mit der einflussreichen Zeitung in der Hinterhand und seinem engmaschigen Netzwerk mischte sich der Blattmacher bald auch aktiv in die Ge­sellschaft ein. Seine Freundes- und Bekanntenliste liest sich dabei wie das Who’s who aus Politik, Wirtschaft und der Kunst und Literatur des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts, sagt Autor Jens Fritzsche. Vom Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, über den da­maligen deutschen Außenminister Gustav Stresemann bis hin zu Karl August Lingner, den er tatkräftig bei seiner Vision vom Deutschen Hygiene-Museums unterstützte: Julius Ferdinand Wollf war „ein un­gewöhnlich kluger, ungewöhnlich en­gagierter und un­ge­wöhnlich vernetzter Mann“, er­klärt Jens Fritzsche.

Der Dresdner Journalist hatte sich bereits vor mehr als 20 Jahren in seiner Diplomarbeit mit dem Le­ben und Wirken von Ju­lius Ferdinand Wollf beschäftigt. Seine Abschlussarbeit blieb wie die Person Julius Ferdinand Wollf allerdings lange Zeit unbeachtet – bis sich schließlich der Verleger Alexander Atanassow bei ihm meldete.

Fesselndes Pan­optikum der Dresdner Ge­sellschaft

Der Dresdner Verleger kümmert sich schon länger darum, vormals be­kannte Dresdner aus dem Vergessen zu holen – und war dabei auf Julius Ferdinand Wollf und auch auf die Diplomarbeit aufmerksam ge­worden. In einer über Monate an­dauernde Spurensuche brachten die beiden schließlich mehr und mehr Licht ins Dunkel der Biografie des Menschen und Machers, der trotz vieler Verdienste bis heute keinerlei Würdigung in Dresden er­fährt. „Es ist faszinierend, was wir alles gefunden haben“, sagt Jens Fritzsche.

Das Ergebnis dieser sehr beachtlichen und beharrlichen Arbeit ist ein 600 Seiten umfassendes Buch, das jetzt in Alexander Atanassows Verlag Kunstblatt erschienen ist. Geradezu akribisch gibt der Band das Le­ben des Kosmopoliten Julius Ferdinand Wollf wieder, liefert eine Fülle von Fakten und nimmt die entsprechenden Einordnungen vor. In einem Mix aus an be­kannten Tatsachen orientierter, aber fik­tiver Er­zählung und sachlicher Darstellung spiegelt der Autor die Biografie in ihrem zeitlichen Kontext wieder. Jens Fritzsche zeichnet da­bei nicht nur sehr greifbar und de­tailreich das Leben von Julius Ferdinand Wollf nach, sondern entwirft zugleich ein fesselndes Pan­optikum der Dresdner Ge­sellschaft und wichtiger Ak­teure in der damaligen Zeit.

Buchvorstellung am Donnerstag im Stadtarchiv

Im Rahmen einer Lesung wird der Autor Jens Fritzsche am Donnerstagabend, 14. März, 18 Uhr, im Dresdner Stadtarchiv, Elisabeth-Boer-Straße 1, das Buch vorstellen. Er wird berichten, wie Ju­lius Ferdinand Wollf als Herausgeber der DNN rasch zur Nummer zwei der deutschen Verlegerschaft aufsteigt, wie er den Einfluss seiner Zeitung in der Politik, aber auch in der Dresdner Kulturszene nutzte – und wie ihn die Nazis erst ins Abseits und schließlich in den Freitod trieben.

Jens Fritzsche: Julius Ferdinand Wollf – Suche nach einem Ausgelöschten, 608 Seiten, Kunstblatt Verlag Dresden 2019, ISBN: 978-3-9820163-0-6

Von Sebastian Kositz