Dresden

Unter dem Motto „Eine Halle – zwei Events“ findet in der Dresdner Messe, Messering 6, am 9. September von 11-16 Uhr der Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt statt. An über 300 Verkaufsständen erwarten die Besucher auf der einen Seite eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, aber auch Spielzeug und Kinderwagen. Auf der anderen Seite der Halle gibt es Damenmode von preiswert bis Design, Taschen, Schuhe, Schmuck, Kosmetik und vieles mehr. Alles ist überdacht, Wetter und Wind spielen keine Rolle. Hüpfburg und Kinderschminken sorgen für einen kurzweiligen Nachmittag für die Kleinsten, während die Muttis in Ruhe nach dem neuen Lieblingsteil stöbern können. Der Eintritt beläuft sich auf 4€. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Von Carolin Seyffert