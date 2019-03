Lokales Dresden-Dakar-Banjul-Challenge - Von Dresden nach Westafrika Der Dresdner Verein Breitengrad organisiert die 27. Rallye nach Westafrika – und will damit auch Gutes tun. Am Sonnabend machten sich 42 Teams auf den Weg.

Am Freitag trafen sich die vielen Teams und ihren Rallyeboliden auf dem Altmarkt. Anschließend fuhren sie in die Sächsische Schweiz, um in der Brand-Baude ihren Abschied zu feiern. Quelle: Dietrich Flechtner