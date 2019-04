Die Wurzeln des Gartenbauunternehmens Elsner pac, das am 1. Oktober dieses Jahres 130 Jahre besteht, liegen in Dresden-Tolkewitz. Dort wird auch heute noch ein Teil der Pflanzen produziert, befinden sich Züchtung und ein Diagnoselabor. „In dem testen wir für uns und andere Züchter Pflanzenmaterial auf Krankheiten, therapieren es und ziehen gesunde Mutterpflanzen – so genannte Elitepflanzen – heran“, erklärt Produktmanagerin und Mitinhaberin Antonia Feindura. „Früher haben wir unsere Elitepflanzen an Partner geliefert. Diese produzierten dann Stecklinge, verkauften diese an uns und andere Kunden.

Seit etwa zehn Jahren produzieren und verkaufen wir auch selbst Stecklinge. Sie kommen von Mutterpflanzenstandorten in Afrika, Portugal und Israel und gehen an Abnehmer in der ganzen Welt.“ Um Stecklinge in Deutschland heranzuziehen, sei der Energieaufwand zu hoch. „Denn die Mutterpflanzen brauchen genau dann viel Licht und Wärme, wenn es hier Winter ist, also kalt und dunkel.“

Seit 2002 hat Elsner pac zudem peu a peu einen Produktionsstandort in Thiendorf aufgebaut. Auf vier Hektar Gewächshausfläche wachsen Jungpflanzen und Halbfertigwaren (größere Pflanzen, die noch keine Blüten haben) heran. Kunden dafür gibt es in ganz Europa. Nur einen kleinen Teil der Produktion machen verkaufsfertige Beet- und Balkonpflanzen aus, die an Gärtnereien geliefert werden. Einen Verkauf für Verbraucher gibt’s nicht.

Allein 25 Millionen Jungpflanzen verkauft Elsner pac pro Jahr. Die Firmengruppe, die heute aus vier verschiedenen Gesellschaften besteht, beschäftigt nach eigenen Angaben 120 festangestellte Mitarbeiter in den verschiedenen Betrieben und dazu 45 Saisonarbeitskräfte.