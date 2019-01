Dresden

Von außen bunt bemalt, innen viele bunte Schallplatten: Das ist das „Drop Out“ an der Alaunstraße. Hinter dem Tresen mit leuchtender Schrift steht Wilhelm Born, genannt Willy. Schallplatten einkaufen, verkaufen und Kunden beraten – eigentlich könnte er es sich auch zu Hause gemütlich machen. Denn Willy hat mit seinen 71 Jahren längst das Rentenalter erreicht. Doch er arbeitet weiter. Genau wie viele andere Senioren im Freistaat.

Im vergangenem Jahr waren 12,5 Prozent der 65-69-jährigen Menschen im Freistaat erwerbstätig – rund 8 Prozent mehr als noch im Jahr 2007. Warum? Zumindest für Willy gibt es mehrere Gründe. Seit 20 Jahren arbeitet er schon in seinem Plattengeschäft „Drop Out“ an der Alaunstraße. „Ohne den Laden würde ich in der Luft hängen“, sagt der 71-Jährige. Das trifft auf mehreren Ebenen zu. Bei der Arbeit im Plattenladen verbinden sich für den gebürtigen Dresdner Arbeit und Hobby. „Für mich ist es keine Arbeit im klassischen Sinn“. Die Arbeit im eigenen Geschäft verleiht ihm nicht nur eine Tagesstruktur, sie ist auch Verdienstmöglichkeit für Willy. „Ich war fast mein ganzes Leben lang selbstständig, meine Rente wäre zu gering“, sagt der 71-Jährige.

In Dresden geboren, verließ er die Stadt Anfang der 50er Jahre in Richtung Hamburg und Niedersachsen. Er lernte Ergotherapeut, studierte an der Hamburger Kunsthochschule und eröffnete schließlich seinen ersten eigenen Plattenladen. Nach der Wende kam er 1992 in seine Geburtsstadt Dresden zurück. In der Neustadt schließt er sich mit den Betreibern vom Zentralohrgan zusammen und sie eröffnen in einem Hinterhof der Alaunstraße einen weiteren Plattenladen. Aber in den 90ern machte die CD den Schallplatten Konkurrenz.

1998 geht Willy den nächsten Schritt und gründet gemeinsam mit einem Mitarbeiter das heutige Plattengeschäft „Drop Out“. Auch wenn die Medien vom Revival des Vinyl sprechen, sei die große Zeit der Tonträger vorbei, sagt Willy. Trotzdem macht er weiter. „Die Arbeit hält auf Trab“, findet der 71-Jährige. „Und die vielen sozialen Kontakte verleihen mir einen Vitalitätsschub“. Zusammen mit seinem Partner betreibt er das „Drop Out“. Bei Bedarf helfen Leute aus dem Dresdner Musikumfeld im Geschäft aus. Mehrere Tausend Schallplatten stehen dort – zu Hause hört Willy aber am liebsten Kassetten.

Von Tomke Giedigkeit