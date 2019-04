Dresden

In der Nacht zu Samstag ist ein vietnamesisches Geschäft an der Lockwitzer Straße abgebrannt worden. Unbekannte setzten ein als Verkaufsraum dienendes Zelt des Gemüsehändlers in Brand. In der Folge kam es auch zu Brandschäden am mit dem Zelt verbundenen Mehrfamilienhaus, da das Feuer auf das Ladengeschäft übergriff und eine Schaufensterscheibe zersprang. Personen wurden nicht verletzt. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Von fg