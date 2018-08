Dresden

Am 15. und 16. November veranstaltet das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) gemeinsam mit der Professur für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik der TU Dresden das vierte Holzanatomische Kolloquium. Veranstaltungsort ist der Zellesche Weg 24. Los geht es 12 Uhr.

Die Holzanatomie als eine sehr alte Teildisziplin der biologischen Naturwissenschaften bietet auch heute noch großes Potenzial. Moderne Anwendungsbereiche sind z. B. Strukturanalytik, Nanotechnologie, Materialwissenschaften oder Bionik. Im diesjährigen Programm stehen Vorträge zu Themen wie Holzstruktur, Holzartenbestimmung und Orthotropie bestimmter Holzarten im Fokus. Das komplette Programm steht online unter www.ihd-dresden.de zur Verfügung.

Anmeldungen sind bis zum 5. November per Online-Formular unter www.ihd-dresden.de, mit beigefügtem Rückfax an 0351/ 4662 211 oder per E-Mail an amelie.neugebauer@ihd-dresden.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 250€. Bei einer Anmeldung bis zum 14. September wird ein Frühbucherrabatt gewährt.

Von Carolin Seyffert