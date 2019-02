Dresden

Das Dresdner Verwaltungsgericht hat das dringend notwendige Interimsgebäude im Innenhof des Fachgerichtszentrum bezogen. Die Erweiterung war notwendig geworden, da das Personal in den letzten Jahren erheblich aufgestockt worden ist, teilt Pressesprecher Robert Bendner mit. Ein Grund für die Aufstockung sei die Vielzahl der zu bearbeitenden Asylverfahren gewesen, schreibt Bendner in der Mitteilung. In dem neu errichteten Holzsystembau haben zwölf Büroräume Platz gefunden. In diesen können künftig insgesamt 17 Mitarbeiter von Geschäftsstellen und Schreib­kanzleien, aber auch Richter arbeiten.

Vor 2015 arbeiteten 28 Richter am Gericht, inzwischen sind es 45, davon zehn in Teilzeit. Insgesamt arbeiten am Verwaltungsgericht aktuell mehr als 79 Beschäftigte. 2015 bearbeitete das Verwaltungsgericht 1621 Asylverfahren, ein Jahr später waren es bereits 2994. 2017 stieg die Zahl der Verfahren auf 4509. Im vergangenen Jahr stellte das Gericht einen Rückgang fest: Nur noch 2309 Asylverfahren sind 2018 eingegangen. Dazu zählten Klageverfahren und Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes.

2015 konnten 1426 Verfahren durch Entscheidungen oder auf andere Weise beendet werden, 2016 waren es 1576, 2017 3011 und 2018 3135 Verfahren. Im Moment liegen etwa 2800 Asylverfahren auf den langen Bänken des Verwaltungsgerichtes. Der gesamte Bestand der noch nicht erledigten Rechtssachen summiert sich auf rund 4800 Verfahren.

