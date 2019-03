Dresden

Im Meineid-Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry sind in Dresden die letzten Zeugen vernommen worden. Das Landgericht hatte am Montag drei Landtagsabgeordnete von CDU, Grünen und SPD geladen, die an der betreffenden Sitzung des Wahlprüfungsausschusses 2015 teilgenommen hatten. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Petry von den Abgeordneten überhaupt zu Recht vereidigt wurde - und unter welchen Umständen dies geschah.

Dagegen hatte das Gericht die geplante Aussage des Rechtsanwalts Michael Muster, der die AfD damals beraten hatte, abgesagt. Weder Petry noch der AfD-Landesvorstand wollten den Zeugen von seiner Schweigepflicht entbinden. Wann die Plädoyers beider Seiten zu erwarten sind, darüber sollte am frühen Nachmittag entschieden werden.

Petry (Die blaue Partei) ist wegen Meineids angeklagt. Sie soll im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtages unter Eid falsche Angaben gemacht haben. Dabei ging es um ein Darlehen für die AfD. Petry hatte immer wieder versichert, nicht mit Vorsatz gehandelt zu haben. Mittlerweile hat ihr Ehemann Marcus Pretzell - selbst Jurist - Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen sechs Ausschussmitglieder gestellt. Zudem kündigte er am Montag an, seine Anzeige um den Vorwurf der uneidlicher Falschaussage zu erweitern. Seiner Ansicht nach hätten die Zeugenaussagen gezeigt, dass Petry in eine Falschaussage hineingetrieben worden sei.

