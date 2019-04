Dresden

Reichlich 600 Demonstranten haben am Montagnachmittag die Carolabrücke für eine Stunde lang zum Wohnzimmer gemacht. Auf mitgebrachten Sitzgelegenheiten und Decken zeigten sie bei Musik und selbst gebackenem Kuchen, wofür sich der Stadtraum sonst noch so alles nutzen lässt, wenn er nicht von Autos in Beschlag genommen wird.

Zu der Demonstration hatte das Bündnis „Verkehrswende Dresden“ aufgerufen, das vor allem aus Klimaschutzgründen für ein Umsteigen auf Nahverkehr und in den Fahrradsattel wirbt. Dem Aufruf waren viele junge Familien gefolgt, die nach dem Picknick auf der Carolabrücke weiter in Richtung Rathaus zogen. Die Fahrbahn in Richtung Altstadt war mehrere Stunden gesperrt.

Von uh