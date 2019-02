Dresden

Yenidze, Türckische Cammer, Damaskuszimmer – das sind die Stichworte, die zur Verbindung Dresden und Orient in den Sinn kommen. Dass mit Heinrich August Meißner-Pascha ein Dresdner Anfang des 20. Jahrhunderts zu den Erbauern der Bagdadbahn gehörte, dürften hingegen die wenigsten wissen. Das will das Verkehrsmuseum mit einer Sonderausstellung ändern, die ab Freitag geöffnet hat. „Meißner war ein großer Sohn der Stadt“, sagt Museumsdirektor Joachim Breuninger und gesteht: „Das war auch uns noch nicht klar, als von seinen Nachfahren die Frage kam, ob wir nicht einmal eine Ausstellung zu ihm machen wollen.“

Diese Initiative der heute in München und am Bodensee lebenden Nachkommen war vor zwei Jahren der Anlass, die Ausstellungsgestaltung anzugehen. Für die Schau ist sie noch aus anderem Grund ein Glücksfall: Gezeigt werden viele Originaldokumente aus dem Nachlass, darunter das Abiturzeugnis Meißners, Note „vorzüglich“, ausgestellt vom Annen-Gymnasium, das Diplom des Dresdner Politechnikums, an dem er Eisenbahnwesen studiert hatte, prächtige Urkunden, die ihm der Sultan – Regent des Osmanischen Reiches – verlieh. Hinzu kommen an die 100 Fotografien, die zumeist in Vergrößerung gezeigt werden.

1896 heiratet Meißner die Armenierin Serpuhi Marie Lucie Tinghir. Das kostbar verzierte Kästchen diente zu diesem Anlass als Geschenk. Quelle: Anja Schneider

Das Private kommt in der Ausstellung mit der großen Politik zusammen. Denn die Bagdadbahn war eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte ihrer Zeit. Sie sollte Konstantinopel mit Bagdad verbinden, wovon sich der Sultan wirtschaftlichen Aufschwung, vor allem aber die Möglichkeit rascher Truppenverlegungen versprach. Finanziert wurde ihr Bau im Wesentlichen von der Deutschen Bank, geplant wurde sie von deutschen Ingenieuren. Denn das im kolonialen Wettlauf zu spät gekommene Kaiserreich witterte seine Chance, durch die technologische Hilfe an Rohstoffquellen, vor allem Öl, zu kommen. Was an der Strecke lag, durften die Deutschen ausbeuten – „was auch Einfluss auf den Streckenverlauf hatte“, wie Breuninger sagt.

In dieser Gemengelage kam der junge Meißner nach Konstantinopel. Zunächst arbeitet er an kleineren Projekten, schließlich wird er Oberbeauftragter der Hedschasbahn, die Gläubige zu den heiligen Stätten Arabiens, Medina und Mekka führen soll – ein Prestigeprojekt. Ihr Bau quer durch die Wüste ist technologisch eine große Herausforderung, unter Meißners Leitung entsteht von 1901 bis 1908 die 1300 Kilometer lange Hauptstrecke mit 1500 Brücken und 100 Stationsgebäuden. Allerdings wird die Strecke nur bis Medina fertiggestellt. Auch ist ihr kein gutes Schicksal beschieden – als Lawrence von Arabien die arabischen Stämme zum Widerstand gegen den fernen Sultan anführt, ist die Bahnlinie ein Angriffsziel. 1924 verkehrt der Letzte Zug auf ganzer Strecke.

Der Bau der Bagdadbahn war größtenteils Handarbeit in unzugänglichen, wüsten oder gebirgigen Gegenden. Quelle: Anja Schneider

Anders die Bagdadbahn. Meißner ist Beauftragter für zwei östliche Abschnitte, zeitweise hat er die Verantwortung für mehr als 30 000 Arbeiter. Er wird hochdekoriert, bekommt unter anderem den Titel Pascha verliehen – die höchste Ehrung für Zivilisten. Dennoch gibt es Kehrseiten. Mit den einsetzenden Pogromen gegen Armenier werden auch Arbeiter der Bagdadbahn deportiert und in die Wüste geschafft – über die neue Bahnstrecke. Meißner ist direkt betroffen: Seine Frau ist Armenierin. Im Ersten Weltkrieg wird die Familie des Landes verwiesen, kehrt nach Dresden zurück.

Dorthin hat Meißner nie die Verbindung verloren. Zur Einschulung seines Sohnes am Vitzthum-Gymnasium bringt er ein paar Antilopen mit und schenkt sie dem Dresdner Zoo. Dennoch geht er Mitte der 1920er Jahre zurück in die Türkei, bekleidet hohe Ämter, wird Professor. 1940 stirbt er, 1944 kehrt seine Familie erneut nach Dresden zurück. Hier stirbt seine Frau an einer Lungenentzündung, die sie sich am 13. Februar 1945 in einem Luftschutzkeller zugezogen hat.

Service Öffnungszeiten: 15.2.–14.7., Di.–So. 10–18 Uhr, Oster- und Pfingstmontag auch geöffnet Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis fünf Jahre frei Winterferienprogramm: „Detektive in der Bagdadbahn“, Rätselrundgang für Kinder (4–10 Jahre), 22.2. und 1.3., jeweils 15 Uhr, ohne Voranmeldung Begleitprogramm: Offene Kuratoren-Führung am 16.2., 15.3., 13.4., 18.5., 15.6. und 13.7., jeweils 15 Uhr (im Eintritt inbegriffen) Vortrag „Die Orientforscherin Gertrude Bell. Archäologin, Autorin, Agentin“ von Charlotte Trümpler; 3.4., 18 Uhr, Eintritt 3 Euro Vortrag „ Bagdadbahn & Co. Dampf unter Stern und Halbmond Anfang der 1980er Jahre“ von Richard Neun, 17.4., 18 Uhr, Eintritt 3 Euro Internationaler Museumstag am 19. 5. mit Programm zur Ausstellung, 10–18 Uhr, Eintritt frei Dresdner Museumsnacht am 6.7., 18–1 Uhr

Von Uwe Hofmann