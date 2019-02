Eine 40 Meter lange Unterschriftenliste gegen Personaluntergrenzen in der Krankenpflege trifft in Dresden ein. Auch hier wollen viele Krankenhausbeschäftigte unterschreiben, die durch den Mangel an Pflegepersonal die Patienten in Gefahr sehen. Als Olympischer Brief reist die Schriftrolle durch die Republik und soll im Sommer Gesundheitsminister Spahn übergeben werden. Die Unterzeichner haben konkrete Forderungen, was besser gemacht werden sollte.