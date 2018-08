Dresden

Erfolgreiche Bilanz nach 100 Tagen S-Bahn-Taktverdichtung: Seit April setzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zusätzliche Züge zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Pirna ein. Und erste Fahrgastzahlen zeigen, „dass das Angebot zwischen den Städten und auch innerhalb Dresdens rege genutzt wird“, sagt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen und fügt konkrete Details hinzu: „Im Juni, drei Monate nach der Taktverdichtung, zählten wir, gemessen in Dresden-Reick, täglich rund 21 000 Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt.“ Das bedeutet eine Steigerung um rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Auch die Zahl der Fahrgäste in Pirna und Heidenau habe sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. „Mit täglich rund 7700 Ein- uns Ausstiegen wuchs die Zahl der Nutzer um rund sieben Prozent“, resümiert Stephan Naue, der als Leiter Produktmanagement Sachsen der Bahntochter DB Regio AG für die S-Bahn verantwortlich ist. Dank der Taktverdichtung habe man also nicht nur zusätzliche Passagiere gewinnen können, sondern auch die in der morgendlichen Rushhour stark genutzte S-Bahn 2 im Abschnitt bis Dresden-Neustadt entlastet.

Eine ähnlich erfolgreiche Bilanz konnte der VVO bereits mit zusätzlichen Zügen in Richtung Meißen vorlegen. Seit mehr als einem Jahr verkehren S-Bahnen der Linie 1 vom Dresdner Hauptbahnhof in der Hauptverkehrszeit im Viertelstundentakt. Knapp eine Million zusätzliche Fahrgäste habe man 2017 zwischen Dresden und Meißen gezählt, sagt Naue.

Und auch damit soll perspektivisch noch nicht Schluss sein. Im Rahmen der zukünftigen Wachstumsstrategie peilt der VVO einen Ausbau des S-Bahn-Netzes in und um Dresden an. Im Fokus stehen dabei die Bahnverbindungen von Dresden nach Königsbrück, Kamenz und Bautzen sowie die Strecke zwischen Dresden über Cossebaude und Großenhain nach Elsterwerda.

Von cg