Dresden

Am Wochenende vom 16. bis 18. November treffen sich zum 15. Mal Bergsteiger, Outdoorfreunde und Bergfilmer zu Deutschlands größtem Bergfilmfestival mit dem Titel „Bergsichten“ in Dresden. Ein vielfältiges Programm mit Abenteuerberichten, Livevorträgen, Filmen, Outdoor-Messe, Workshops und Ausstellungen lädt Bergbegeisterte ein an dem Festival teilzunehmen. Die Veranstaltungen finden in Hörsälen und Seminarräumen der TU Dresden statt. Anlässlich des Festivals bietet der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ein Kombiticket an, das direkt in der Eintrittskarte für die Abendveranstaltungen am Freitag, Samstag und Sonntag um enthalten ist. Es gilt jeweils ab vier Stunden vor Beginn der Veranstaltungen für den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Verbundraum.

Weitere Informationen zum Kombiticket zu den Bergsichten sowie Auskünfte zu Tarif und Fahrplan gibt es unter der Infohotline des VVO unter 0351/852 65 55 oder im Internet unter www.vvo-online.de.

Von DNN