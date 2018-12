Dresden

Das Bündnis für Gemeinschaftsschulen führt am Freitag, 21. Dezember, erneut einen sachsenweiten Aktionstag zur Sammlung von Unterschriften durch. Der Dresdner Stadtverband der Linken unterstützt das Anliegen und sammelt in Dresden Unterschriften für die Einführung von Gemeinschaftsschulen in Sachsen. Von 9 bis 11 Uhr informieren die Dresdner Linken dazu auf dem Lingnermarkt und am Ullersdorfer Platz, von 10.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr am Wasaplatz, von 14 bis 16 Uhr am Amalie-Dietrich-Platz und am Merianplatz sowie von 16 bis 18 Uhr mobil in der Neustadt.

Auch der SPD-Ortsverein in Pieschen unterstützt die Aktion und sammelt am selben Tag von 17.30 bis 19 Uhr Unterschriften am Trachenberger Platz.

Von DNN