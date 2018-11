Dresden

Über die Kostümierung des Dresdner Finanzbürgermeisters Peter Lames (SPD) zum Faschingsauftakt vor dem Dresdner Rathaus lässt sich trefflich streiten. Er kam in schwarzem Anzug und weißem Hemd und war damit den Pinguinen, die sich der Dresdner Carneval Club (DCC) zur Verstärkung mitgebracht hatte, nicht ganz unähnlich. „Was kümmert mich das Vogeltier, ich bin für den Zaster hier“, erklärte der Politiker dem Dresdner Carneval-Präsident Michael Thiele.

Am Beispiel der Seevögel zog dieser vor der Schlüsselübergabe traditionell die Stadt und ihre Vertreter durch den Kakao. Denn weil das Pinguin-Café eingelagert und im Lapidarium kein weiterer Platz freizumachen sei, machen sich die flugunfähigen Seevögel auf den Weg in eine neue Heimat. Ob die Flugmeilen des wegen seiner vielen Reisen zum Schleudersachsen gekürten Oberbürgermeisters Dirk Hilbert weiterhelfen? Oder wird es vielleicht eine Busreise? „Wo liegt denn der Busbahnhof?“ fragte Thiele schelmisch.

Pünktlich um 11.11 Uhr überreichte Lames schließlich den Rathausschlüssel an die Narren. „Ihr kriegt den Schlüssel zu dieser Pforte und ich geh weg von diesem Orte“, kündigte der Finanzbürgermeister an, erhielt aber im Rahmen der karnevalesken Kussfreiheit noch zwei Schmatzer und lauschte dem Spielmannszug Dresden. Aschermittwoch kehrt der Rathausschlüssel dann zurück in seine Hände.

Von fkä