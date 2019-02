Dresden

Umgestürzte Bäume haben am Montagvormittag den Bahnverkehr zwischen Dresden-Neustadt und Klotzsche lahmgelegt. Die Bäume hatten der Schneelast nicht standgehalten und waren auf die Gleise gestürzt. Betroffen waren die S-Bahnlinie 2, die Züge in Richtung Görlitz und Zittau sowie nach Ka­menz und Königsbrück. Hunderte Pendler mussten deshalb in die Straßenbahnen die Linie 7 umsteigen.

Gegen 10.30 Uhr konnte zumindest wieder ein Gleis auf der Strecke durch die Dresdner Heide freigegeben werden, seitdem rollen auch wieder die ersten Züge. Laut dem Verkehrsverbund Oberelbe und dem privaten Bahnunternehmen Trilex kommt es aktuell wegen der winterlichen Verhältnisse im Bereich zwischen Neustadt und Klotzsche aber auch in etlichen anderen Teilen des Netzes in Ostsachsen zu Behinderungen.

Von seko