Dresden

Am Montag beginnen die Arbeiten an der neuen Zentralhaltestelle auf der Kesselsdorfer Straße in Löbtau. Für den zum Projekt Stadtbahn 2020 gehörenden Umbau der unteren Kesselsdorfer Straße zu einem Fußgängerboulevard, auf dem nur noch Busse und Straßenbahnen an einer neuen Zentralhaltestelle fahren können, gab es bereits im vergangenen Jahr den Startschuss. Die Verantwortlichen im Rathaus und bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) haben sich dann aber dafür entschieden, die Umleitungsstrecke über die Wernerstraße vorzubereiten und Vorarbeiten auf der Tharandter Straße zu erledigen, bevor die Kesselsdorfer Straße komplett gesperrt wird.

Dazu wird es auch am Montag noch nicht kommen, wie die DVB informieren. Zunächst werden Arbeiter auf der Freiberger Straße in Höhe Saxoniastraße eine Bauweiche für die Straßenbahn einbauen. Sie ermöglicht den Straßenbahnverkehr mit Zweirichtungsfahrzeugen auch während der nachfolgenden Sperrung der Kesselsdorfer Straße. Fahrgäste, die aus dem Stadtzentrum kommen, können dann immerhin bis kurz vor die Kreuzung Kesselsdorfer Straße/ Tharandter Straße mitfahren.

Autofahrer müssen sich wegen der Arbeiten in der Woche vom 7. Januar auf Einschränkungen auf der Freiberger Straße, noch nicht jedoch auf der Kesselsdorfer Straße einstellen. Für Busse und Straßenbahnen machen der Einbau der Bauweiche und die sich anschließende Bauphase jedoch zahlreiche Umleitungen nötig. Diese gelten zunächst von Montag, 4 Uhr bis zum 14. Januar, 4 Uhr.

So fahren Bus und Bahn Linie 1: Verkürzte Linienführung. Fährt von Prohlis bis Bahnhof Mitte. Die Verbindung nach Leutewitz wird durch Linie 12 ersetzt. Linie 6: Verkürzte Linienführung. Verkehrt von Niedersedlitz planmäßig über Albertplatz bis Bahnhof Mitte und fährt von dort weiter zum Postplatz. Linie 7: Umleitung zwischen Ammonstraße und Amalie-Dietrich-Platz über Bahnhof Mitte, Löbtauer Straße, Pennricher Straße und Hebbelplatz Linie 12: Fährt zwischen Postplatz und Leutewitz über Schweriner Straße, Bahnhof Mitte und Hamburger Straße. Ab Bahnhof Mitte ersetzt sie die Linie 1. Linie 42: Ist zusätzlich im Einsatz. Verkehrt von Gorbitz über Julius-Vahlteich-Straße, Kesselsdorfer Straße und Rudolf-Renner-Straße nach Leutewitz. EV 7/12: Fährt vom Postplatz über Freiberger Straße, Löbtauer Straße und Kesselsdorfer Straße nach Wölfnitz.

