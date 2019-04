Dresden

Der Dresdner Frühjahrsmarkt auf dem Altmarkt startet am Freitag um 12 Uhr. Bis zum 19. Mai bieten über 80 Händler täglich von 10 bis 19 Uhr ihre Waren an. Das Sortiment auf dem Frühjahrsmarkt reicht von Brot- und Backwaren, regionalem Obst und Gemüse bis hin zu Honig vom Imker. Zudem laden kleine Bier- und Weingärten mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. An allen Wochenenden sowie am 1. Mai erwartet Besucher zudem ein Bühnenprogramm.

Von Maibaumstellen und Bändertanz ...

Zur offiziellen Eröffnung am Sonnabend, 27. April, um 11 Uhr wird der 17 Meter lange und 800 Kilogramm schwere Maibaum aufgestellt - traditionell mit zehn Meter langen Hebestangen und nur mit der reinen Muskelkraft der Dresdner Zimmerleute. Danach beginnt gegen 12 Uhr der althergebrachte Bändertanz, bei dem der Maibaum mit grün-weißen Bändern umflochten wird.

Impressionen von Maibaumsetzen und Bändertanz 2018

Weitere Höhepunkte auf dem Altmarkt dieses Jahr sind der Waldmarkt, das Schokoladen-Festival und das Dixieland. Unter dem Motto „Der Wald kommt in die Stadt!“ lädt der Staatsbetrieb Sachsenforst erstmalig vom 10. bis 12. Mai zum Waldmarkt ein. Jeweils ab 10 Uhr ist zwischen Neumarkt und Seestraße eine Waldlichtung mit Holzhütten, Pflanzen und Forstmaschinen zu erleben. Auf dem Altmarkt werden unter anderem moderne Forstmaschinen gezeigt.

...bis Schokofestival und Dixieland

Zum Schokoladenfestival „Chokomoments Dresden“ vom 15. bis 19. Mai können Besucher erleben, wie Schokolade hergestellt und zu Pralinen und anderen Köstlichkeiten verarbeitet wird. Neben verschiedenen Schokoladensorten wird es eine große Auswahl italienischer Pralinen, Cremes, Aufstriche und Schokoladenlikör geben.

Zur Eröffnung des 49. Internationalen Dixielandfestivals wird am 19. Mai Dixieland auf der Frühjahrsmarkt-Bühne gespielt: Ab 13.30 Uhr sorgen die Dixie Six, Micha Winkler Hot Jazz Band und die Lamarotte Jazzband für gute Laune.

Von DNN