Dresden

Bereits im Oktober letzten Jahres waren alle Karten weg: Über 3.500 Zuschauer sehen am Sonnabend, 9. Februar, rund 1.000 Tänzer in der Dresdner Messe auf der Bühne performen. Zum 19. Mal findet dort der DDP-Cup in der Tanzrichtung Hip-Hop statt. Erstmals in diesem Jahr ist es Ausrichterin Dörte Freitag und ihrem Verein DDProject e.V. ( Dörtes Dance Project) gelungen, Hip-Hop-Tänzer aus dem Ausland für den größten Tanzpokal der neuen Bundesländer zu begeistern: Zwei Tanzgruppen aus der Ukraine nehmen an dem Wettbewerb teil. „Bei einer Meisterschaft haben die Ukrainerinnen gesehen, mit welchem Engagement wir unseren DDP-Cup beworben haben und fragten im Anschluss bei uns ihre Teilnahme an. Auch eine Mannschaft aus dem Europa-Park Rust wird diesmal den langen Weg nach Dresden auf sich nehmen und macht sich dabei, wie alle anderen auch, Hoffnung auf Pokal und die erstmals vergebenen Medaillen“, freut sich die sechsmalige Hip-Hop-Weltmeisterin Freitag.

Insgesamt treten 53 Gruppen in sechs Kategorien am Messering 6 gegeneinander an. Mit der Kategorie „Kids“ geben die Veranstalter auch Nachwuchstänzern eine passende Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

