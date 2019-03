Dresden

Bei einigen Dresdner Kleingärtnern regt sich Widerstand gegen ein ehrgeiziges Projekt im Zusammenhang mit dem Kleingartenpark beidseits der Hansastraße. Stein des Anstoßes ganz konkret ist das unter Denkmalschutz stehende Turmhaus am Rande des Kleingartenparkes an der Weinböhlaer Straße/Hansastraße.

Um- und Ausbau kostet fast eine Million

Das Gebäude ist im Besitz der Stadt Dresden. Es soll, so der Plan, Sitz der Geschäftsstelle des Stadtverbandes der Kleingärtner werden und als Begegnungs- und Informationszentrum im Kleingartenpark dienen. Doch dafür muss das marode Haus erst einmal wieder in Schuss gebracht werden. Der Stadtverband der Kleingärtner prüft den Ausbau im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages. Von „775 000 Euro Baukosten sowie 125 000 Euro Nebenkosten“ ist in einem Brief des Stadtverbandes an die Gartenfreunde Anfang März die Rede.

Stadtverband will Umlage erhöhen

So viel Rücklage hat der Stadtverband nicht. Um das Eigenkapital zu erhöhen, möchte er deshalb für die Jahre 2020 und 2021 eine jährliche Umlage von 5 Euro je Parzelle erheben. Zudem muss der Verband einen Kredit aufnehmen. Aber für einen solchen muss er Sicherheiten bereitstellen. Und genau das ist einer der Knackpunkte.

Denn der Stadtverband hat offenbar ins Auge gefasst, Kleingartengrundstücksflächen, die im Eigentum des Stadtverbandes der Gartenfreunde sind, als Sicherheit zu hinterlegen. Und da schrillen bei einigen Kleingärtnern die Alarmglocken.

Kleingartenland als Sicherheit

Betroffen seien zwölf Kleingartenvereine, darunter beispielsweise „Robinienhain, Hasenweide Söbrigen, Neunimptscher Straße, Am Waldrand (300 Gärten nahe Radebeul) und Magdeburger Straße“, sagt Alexander Darre gegenüber DNN.

Kritik an Finanzierungsmodell

Er ist Mitglied des Vorstandes des KGV Hellersiedlung Nordhöhe, der gerade gegen die Aberkennung seiner Gemeinnützigkeit kämpft, und für den seit Januar 2019 als e-Paper erscheinenden „Kleingartenboten“ federführend. Das – wie es im Titel heißt – „Freie Journal für den kritischen Kleingärtner“ ist eine elektronische Zeitung, mit der Transparenz über Entwicklungen auf Verbandsebene geschaffen werden solle, so Darre.

In der Februar-Ausgabe des besagten Kleingartenboten geht Darre nun mit der aus seiner Sicht „windigen Finanzierung“ des Turmhauses unter der Überschrift „ Hoffmann verpfändet Kleingartenland“ hart ins Gericht.

Geht noch mehr Kleingartenland verloren?

Die Kleingärtner vom KGV Magdeburger Straße haben nach eigener Aussage erstmals durch eine E-Mail des Stadtverbandes vom 27. Februar dieses Jahres erfahren, dass das Land, auf dem sie gärtnern, als Sicherheit für einen Kredit dienen soll und dass aus diesem Grund am 13. März eine Vor-Ort-Begehung mit der Sparkasse anberaumt ist. Sie befürchten, dass sie ihre Kleingärten verlieren, wenn der Stadtverband aus irgendeinem Grund den Kredit nicht mehr bedienen kann.

Formulierungen der Sachgebietsleiterin Bodenpacht des Stadtverbandes bei einem Telefonat hätten diese Befürchtungen noch vertieft, sagen der Vereinsvorsitzende Uwe Woithe und seine Frau Birgitt. Sie hat das Telefonat mitgehört, weil ihr Mann das Telefon laut gestellt hatte.

Kritik an Informationspolitik

Zudem ist der Verein an der Magdeburger Straße über die Informationspolitik des Stadtverbandes empört. Detailliertere Informationen hätten sie erst am 6. März schriftlich per E-Mail bekommen. Am 13. März soll die Begehung mit der Sparkasse sein. Drei Tage später entscheidet der Kleingärtnertag über die Nutzung der Immobilie Turmhaus im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages.

„Wir hätten das gern mit allen Vereinsmitgliedern vorher diskutiert. Aber so schnell sind um diese Jahreszeit nicht alle zu erreichen“, kritisiert Woithe. „Die können doch nicht einfach über unsere Köpfe hinweg bestimmen. Ich hätte erwartet, dass der Stadtverband mit uns vorher mal redet“, sagt Kleingärtnerin Gisela Falkenhain aus dem Verein. Der Verein Neunimptscher Straße wollte sich gegenüber DNN nicht äußern.

Stadtverband sieht Kleingartenland nicht in Gefahr

Der Stadtverband der Gartenfreunde beruhigt in seiner Mitteilung an die Kleingärtner vom 6. März, dass „die mögliche Bestellung einer Grundschuld auf unser Gartenland gem BKleingG (Bundeskleingartengesetz, d. Red.)...nur unter Beachtung der Bestimmungen des Kaufvertrages zwischen Freistaat Sachsen und Stadtverband erfolgen“ könne. „Danach kann dieses Land nur gem. BKleingG genutzt werden. Dies bietet unserem Verband und somit jedem einzelnen Pächter ein hohes Maß an Sicherheit.“

Nutzungsänderungen im Entwurf des Flächennutzungsplanes

„Die Magdeburger Straße, Neunimptscher Straße und Hasenweide sind in den FNP Entwürfen (Flächennutzungsplan, d. Red.) bereits für andere Nutzungen vorgesehen und daher, wenn sie an die Ostsächsische Sparkasse fallen, verloren“, hält Alexander Darre dagegen.

„Das ist ein so unsicheres Projekt, dass die Sparkasse 70 Prozent statt der üblichen 30 Prozent Eigenkapital möchte und dazu noch zusätzliche Sicherheiten, die das Risiko der letzten 30 Prozent abdeckt“, warnt auch Volker Croy.

Delegierten entscheiden zum Kleingärtnertag

Der Gartenbauingenieur und Kleingartenfachberater tritt beim Kleingärtnertag am 16. März im Rathaus gegen Frank Hoffmann für das Amt des Vorsitzenden des Stadtverbandes an. Croy hält die Anmietung eines Objektes für sinnvoller. „Selbst ein eigenes Gebäude innerstädtisch zu kaufen oder zu bauen wäre günstiger“, so das Fazit seiner Kostenrechnung, die er per Mail im Verband verbreitete.

Gegenüber DNN äußerte sich Stadtverbandsvorsitzender Frank Hoffmann leider nicht. Eine entsprechende Anfrage zum Thema blieb bis heute unbeantwortet. Bleibt abzuwarten, wie sich die Delegierten des Kleingärtnertages am Sonnabend zum Projekt positionieren.

Von der Stadtverwaltung hieß es auf Anfrage, dass derzeit noch geprüft werde, in welcher Form der Stadtverband das Gebäude übernehmen und welche Unterstützung dazu die Stadt leisten könne.

Von Catrin Steinbach